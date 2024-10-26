Дюков: «Станислав Саламович точно не хотел обидеть казахов своей шуткой»

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал шутку главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова про французский язык.
Станислав Саламович точно не провокатор, он любит шутки. Мне сложно комментировать ситуацию с обвинениями в его сторону, потому что я детально не следил за этой историей. Уверен, Черчесов точно не хотел обидеть казахский народ и специально спровоцировать журналистов.
Напомним, после игры со Словенией в Лиге наций российский специалист решил пошутить. Один из журналистов задал вопрос на казахском языке, а Черчесов парировал следующей фразой: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
Приходит Громыко к Брежневу.
- Леонид Ильич - татары обиделись на русскую поговорку: "Незваный гость хуже татарина".
Брежнев: - Непорядок. На носу "Игры доброй воли", а тут такое. Нужно переделать.
Через неделю Громыко докладывает Брежневу.
- Леонид Ильич - переделали.
- Андрей Андреич - и как теперь звучит?
- "Незваный гость лучше татарина"
Приходит Громыко к Брежневу.
- Леонид Ильич - татары обиделись на русскую поговорку: "Незваный гость хуже татарина".
Брежнев: - Непорядок. На носу "Игры доброй воли", а тут такое. Нужно переделать.
Через неделю Громыко докладывает Брежневу.
- Леонид Ильич - переделали.
- Андрей Андреич - и как теперь звучит?
- "Незваный гость лучше татарина"