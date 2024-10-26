Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига наций 2024/2025

Дюков: «Станислав Саламович точно не хотел обидеть казахов своей шуткой»

вчера, 20:22

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал шутку главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова про французский язык.

Станислав Саламович точно не провокатор, он любит шутки. Мне сложно комментировать ситуацию с обвинениями в его сторону, потому что я детально не следил за этой историей. Уверен, Черчесов точно не хотел обидеть казахский народ и специально спровоцировать журналистов.

Напомним, после игры со Словенией в Лиге наций российский специалист решил пошутить. Один из журналистов задал вопрос на казахском языке, а Черчесов парировал следующей фразой: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Николич: «Недоволен. Сегодня в атаке ничего не сработало»
Вчера, 19:34
Ташуев: «В „Ахмате“ прекрасно понимают ситуацию»
Вчера, 18:44
Кузяев назвал лучшего одноклубника в карьере
Вчера, 18:43
Смородская: «Не вижу смысла в матчах с Сирией и Брунеем»
Вчера, 17:37
Колосков: «В РПЛ играет очень мало молодых футболистов»
Вчера, 17:14
В РФС оценили возможность объединения чемпионатов России и Беларуси
Вчера, 11:35
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:46, ред.
И эту оскорбительную по форме и содержанию фразу адвокат в лице Дюкова назвал шуткой ? После очередного поражения... Плакать надо, переживать, а он шуткует. Да ещё так неуклюже. Издевательство над официальным языком нации - в этом вся наша чиновничья, прогнившая насквозь, рать. Казахам надо было проявить принципиальность до конца, не ограничиваться штрафом, а вышвырнуть Черчесова, этого горе - специалиста, из страны без права посещать её до конца жизни. И главного адвоката из РФС туда же, на свалку. Это было бы справедливо со всех точек зрения.
112910415
112910415
вчера в 21:26
он точно не хотел ...
но в тех краях это больная тема !
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:24
Дюков уж лучше было промолчать , чем нести откровенную "пургу". "Сложно комментировать ситуацию с обвинениями в его сторону, потому что я детально не следил за этой историей". И тут же заявляет, что "Уверен, Черчесов точно не хотел обидеть казахский народ" . Этой неуместной и не кому уже не нужной "отмазкой" он только оказывает "медвежью услугу" самому Черчесову , напоминая про инцидент ,который уже стали потихоньку забывать...
adekvat
adekvat
вчера в 21:15
При чем сдесь казахский народ, он ответил 56у который хотел прославиться.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
вчера в 21:08
Вспоминается "Брильянтовая рука": "Как говорит наш дорогой шеф:"Если человек идиот, то это надолго."
z66t8g8gzzqz
z66t8g8gzzqz
вчера в 21:00
Это уже пройдено, виновные наказаны.
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:55
Черчесов дерзит в интервью часто.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:45
Даже не знаю кому нужно в очередной раз комментировать то, что уже все стали забывать.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 20:44
Что-то вспомнился анекдот.

Приходит Громыко к Брежневу.
- Леонид Ильич - татары обиделись на русскую поговорку: "Незваный гость хуже татарина".
Брежнев: - Непорядок. На носу "Игры доброй воли", а тут такое. Нужно переделать.

Через неделю Громыко докладывает Брежневу.
- Леонид Ильич - переделали.
- Андрей Андреич - и как теперь звучит?
- "Незваный гость лучше татарина"
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:32
Тогда к чему этот комментарий?
Дюков вернул интерес к теме.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 