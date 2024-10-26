Дюков: «Станислав Саламович точно не хотел обидеть казахов своей шуткой»

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вчера, 20:22

Глава РФС прокомментировал шутку главного тренера сборной Казахстана про французский язык.

Станислав Саламович точно не провокатор, он любит шутки. Мне сложно комментировать ситуацию с обвинениями в его сторону, потому что я детально не следил за этой историей. Уверен, Черчесов точно не хотел обидеть казахский народ и специально спровоцировать журналистов.

Напомним, после игры со Словенией в Лиге наций российский специалист решил пошутить. Один из журналистов задал вопрос на казахском языке, а Черчесов парировал следующей фразой: «Ты по-французски сейчас говоришь?»