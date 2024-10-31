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Гвардиола объяснил, почему не выпустил Холанда в матче с «Тоттенхэмом»

вчера, 12:34
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил, почему нападающий Эрлинг Холанд не вышел со скамейки запасных в матче Кубка Лиги с «Тоттенхэмом» (1:2).

План состоял в том, чтобы не он не играл. Мы не успели толком восстановиться, и это была бы пустая трата сил.

У игроков есть предел. Посмотрим [по поводу травмы Савио]. У Джека Грилиша и Кайла Уокера нет никаких шансов сыграть в следующих играх.

У нас 13 [здоровых] игроков, мы имеем большие трудности. Парни, которые играют, большинство из них заканчивают с проблемами, и мы посмотрим, как они восстановятся. Я думаю, что у нас проблемы, потому что за девять лет мы никогда не были в ситуации с таким количеством травм. Игроки делают шаг вперёд, они более сплочённые, чем когда-либо.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:21
Надо было вообще фулл состав молодых выпустить.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:54
Ну все по полочкам разложил! Хотя это было понятно!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:36
Правильно сделал и так куча травм в команде
tdpkk47s78j6
tdpkk47s78j6
вчера в 12:35
Короче забил лысый на кубок
Гость
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