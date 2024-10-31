Гвардиола объяснил, почему не выпустил Холанда в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» объяснил, почему нападающий не вышел со скамейки запасных в матче Кубка Лиги с «Тоттенхэмом» (1:2).

План состоял в том, чтобы не он не играл. Мы не успели толком восстановиться, и это была бы пустая трата сил.

У игроков есть предел. Посмотрим [по поводу травмы Савио]. У Джека Грилиша и Кайла Уокера нет никаких шансов сыграть в следующих играх.

У нас 13 [здоровых] игроков, мы имеем большие трудности. Парни, которые играют, большинство из них заканчивают с проблемами, и мы посмотрим, как они восстановятся. Я думаю, что у нас проблемы, потому что за девять лет мы никогда не были в ситуации с таким количеством травм. Игроки делают шаг вперёд, они более сплочённые, чем когда-либо.