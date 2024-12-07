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Зидан не согласится стать временным тренером «Реала»

сегодня, 01:00

На текущий момент в мадридском «Реале» продолжают рассматривать различные варианты на случай увольнения главного тренера команды Карло Анчелотти.

По информации источника, «сливочные» хотят, чтобы летом 2025 года клуб возглавил нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо. До этого момента в испанском гранде могут назначить временно исполняющего обязанности тренера. На эту роль рассматриваются директор «Реала» Сантьяго Солари, тренер молодёжной команды Рауль Гонсалес, а также Зинедин Зидан, ранее уже возглавлявший команду.

При этом подчёркивается, что сам Зидан не согласится на роль временно исполняющего обязанности главного тренера. Французский футболист рассмотрит вариант с возвращением в «Реал», если клуб откажется от идеи приглашения Алонсо грядущим летом.

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Все комментарии
8ve83t7xe9v5
8ve83t7xe9v5
сегодня в 07:12
Перес самодур, похоже сливочным надо менять президента клуба
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 06:48
Ошибка века будет после покупки мбапе
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:38
Перес не хочет признать свою ошибку. Поэтому Анчелотти уволит... Может, до нового года.
112910415
112910415
сегодня в 06:00
временным - это не солидно !
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 04:44, ред.
Всё правильно. Зидан может приходить только на всё готовенькое, когда команда находится на подъёме и ей фартит. Там вообще не нужно ничего делать и тупо приписывать себе заслуги команды. А вытаскивать команду из кризиса Зидан не умеет. Ведь если он придёт и провалится то все поймут что все его прошлые заслуги в Реале всего лишь фикция и не стоят ничего. )
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:58
Очень хотелось бы увидеть опять у руля Реала Зидана . Это было бы здорово 👍.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:43
Прям черная полоса у Анчелотти. И она напрямую связана с одним из персонажей из атаки
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:23
Сколь больших успехов и сколь быстро он сможет добиться со сборной Бразилии?
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:23
Доброй ночи!!!
Ну, вероятно Зидан. Я помню его футбол- довольно приличный, солидный, как раз под стать такому клубу как Реал. Но это было тогда, когда Реал трижды подряд завоевывал ЛЧ. Но был и другой Зидан- бездарно проигрывавший безликому Шахтеру дважды-2:3 и 0:2. Поэтому, вопрос риторический... К тому же, насколько я знаю, Зидан несколько лет нигде не работал. И всё таки, мой выбор- Зидан, если, конечно состоится увольнение Анчи, чего, мне бы не хотелось.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:17
А на кого стоит сделать ставку, если не на Карло Анчелотти? На какого типа специалиста.
Capral
Capral
сегодня в 01:13
Всё таки Перес тупой, если по-прежнему делает ставку на сырого Алонсо. Он или не смотрит игры Байера, или так сильно не любит Анчи. Неужели Перес не видит, что футбол Байера не подходит футболу Реала, он простой, как угол дома- он обеднит игру Реала... Ну надо же хоть немного Уважать свой Клуб и его Великую историю. Или Перес думает, что его футболисты будут так же работать на поле как это делают игроки Байера? Я по прежнему не верю в это назначение, но верю в то, что Анчи выравняет игру...
протон
протон
сегодня в 01:08
Если Дон Карло уйдет в сборную Бразилии, то было бы здорово увидеть Зидана в Реале снова.
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