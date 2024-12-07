Зидан не согласится стать временным тренером «Реала»

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сегодня, 01:00

На текущий момент в мадридском «Реале» продолжают рассматривать различные варианты на случай увольнения главного тренера команды .

По информации источника, «сливочные» хотят, чтобы летом 2025 года клуб возглавил нынешний тренер «Байера» . До этого момента в испанском гранде могут назначить временно исполняющего обязанности тренера. На эту роль рассматриваются директор «Реала» , тренер молодёжной команды , а также , ранее уже возглавлявший команду.

При этом подчёркивается, что сам Зидан не согласится на роль временно исполняющего обязанности главного тренера. Французский футболист рассмотрит вариант с возвращением в «Реал», если клуб откажется от идеи приглашения Алонсо грядущим летом.