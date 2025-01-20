Аморим о Рэшфорде: «Я не считаю этого игрока подходящим для команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения «Брайтону» (1:3) в домашнем матче 22-го тура АПЛ прокомментировал ситуацию с отсутствием крайнего нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда в составе.
Это его выбор не играть. Сейчас Рэшфорда здесь нет, и в последних проигранных нами матчах его тоже не было. Не хочу его как-то в этом обвинять. Вне зависимости от ситуации, я не собираюсь выпускать игрока, которого не считаю подходящим для команды.
не хитрит, воду не льёт ... всё по делу
не хитрит, воду не льёт ... всё по делу