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Аморим о Рэшфорде: «Я не считаю этого игрока подходящим для команды»

сегодня, 00:12

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения «Брайтону» (1:3) в домашнем матче 22-го тура АПЛ прокомментировал ситуацию с отсутствием крайнего нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда в составе.

Это его выбор не играть. Сейчас Рэшфорда здесь нет, и в последних проигранных нами матчах его тоже не было. Не хочу его как-то в этом обвинять. Вне зависимости от ситуации, я не собираюсь выпускать игрока, которого не считаю подходящим для команды.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:57
Рэшфорду надо уходить.
112910415
112910415
сегодня в 08:11
тренер умница !
не хитрит, воду не льёт ... всё по делу
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:36, ред.
В прямую сказал все, молодец
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:02
У Аморима и Рэшфорда похоже взаимная "симпатия"...)
Гость
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