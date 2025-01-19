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Фоден о матче с «Ипсвичем»: «Лучшая игра „Ман Сити“ в сезоне»

вчера, 22:27
ИпсвичЛоготип футбольный клуб Ипсвич0 : 6Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден доволен игрой «Манчестер Сити» в матче с «Ипсвичем».

В 22-м туре АПЛ «горожане» одержали разгромную победу на выезде (6:0). Фоден отметился дублем и голевой передачей.

Вероятно, лучший матч в этом сезоне во всех аспектах игры. Мы сохраняли владение мячом в ключевые моменты и хорошо действовали в обороне. Один из наших лучших матчей в этом году. Мы набираем обороты, важно поддерживать форму игроков. Я связываю это с тем, что игроки находятся в лучшей форме, и команда становится более сплоченной. Приятно снова забивать голы с улыбкой на лице и наслаждаться футболом. Я хочу продолжать в том же духе и прибавлять. Никогда не знаешь, что может случиться. Наша цель – остаться в первой четверке.

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Фоден Фил
Перевод с bbc.com
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:46
Шестое место в рейтинге лучших команд года? И тут же победа 0-6?
Символично...
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:39, ред.
А ливер в это время 10 раз играл бы с Арсеналом)) и то шансов было бы немного вернуться в гонку)
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:38
если бы следующие 10 туров подряд провели с Ипсвичем, думаю, у нас были бы немалые шансы вернуться в чемпионскую гонку!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:32
Да эта была славная битва)) побольше бы Ипсвичей)))
allemz
allemz
вчера в 22:28
Ипсвич твой уровень, знаю об этом, зачем напоминать))
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