Фоден о матче с «Ипсвичем»: «Лучшая игра „Ман Сити“ в сезоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» доволен игрой «Манчестер Сити» в матче с «Ипсвичем».

В 22-м туре АПЛ «горожане» одержали разгромную победу на выезде (6:0). Фоден отметился дублем и голевой передачей.

Вероятно, лучший матч в этом сезоне во всех аспектах игры. Мы сохраняли владение мячом в ключевые моменты и хорошо действовали в обороне. Один из наших лучших матчей в этом году. Мы набираем обороты, важно поддерживать форму игроков. Я связываю это с тем, что игроки находятся в лучшей форме, и команда становится более сплоченной. Приятно снова забивать голы с улыбкой на лице и наслаждаться футболом. Я хочу продолжать в том же духе и прибавлять. Никогда не знаешь, что может случиться. Наша цель – остаться в первой четверке.