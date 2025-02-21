Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомЛига конференций 2024/2025

Стало известно, почему россиянин Иосифов пропустил матчи Лиги конференций

сегодня, 11:50
АПОЭЛЛоготип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦелеЦелеМатч завершен

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин рассказал источнику, по какой причине российский полузащитник Никита Иосифов пропустил матчи словенского клуба в стыковом раунде плей-офф Лиги конференций с АПОЭЛом.

Хавбек играет за команду с августа 2024 года. «Целе» по итогам двух матчей прошёл кипрский коллектив (2:2, 2:0), в 1/8 финала словенцы сыграют либо со шведским «Юргорденом», либо со швейцарским «Лугано».

Никита Иосифов заявлен за «Целе» в Лиге конференций, просто он получил травму, подвернул голеностоп перед первой игрой с АПОЭЛом. Сейчас он тренируется, будет играть уже в следующем раунде Лиги конференций. Для словенского футбола выход в следующую стадию является историческим событием, все рады этому. Если говорить в целом о втором матче, то у соперника и шансов особо не было.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тренер «Сосьедада» высказался о первом результативном действии Захаряна
Сегодня, 11:22
Агент Головина: «Восстановление Александра проходит по плану»
Вчера, 14:53
В «Реале Сосьедад» сообщили, что не собирались отдавать Захаряна в аренду
17 февраля
Хюттер: «Головин, безусловно, заиграл бы в „Барселоне“»
16 февраля
Президент «Сьона» оценил игру Миранчука в матче против «Цюриха»
16 февраля
Антон Миранчук: «Мне нужно ещё время, чтобы показывать максимум»
16 февраля
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:07
Ну, поглядим что будет дальше
112910415
112910415
сегодня в 12:34
всё будет хорошо !
u823ndryw6ek
u823ndryw6ek
сегодня в 12:33
Так держать,нуждо дойти до финала
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:26
Я вот думаю а многим это интересно
u5r29c6twk68
u5r29c6twk68
сегодня в 11:56
Всё понятно, Иосифов пошел по пути Захаряна.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:56, ред.
У парня травма., бывает - скорейшего выздоровления, Никита!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 