Стало известно, почему россиянин Иосифов пропустил матчи Лиги конференций

1740127809

сегодня, 11:50

Спортивный директор «Целе» рассказал источнику, по какой причине российский полузащитник пропустил матчи словенского клуба в стыковом раунде плей-офф Лиги конференций с АПОЭЛом.

Хавбек играет за команду с августа 2024 года. «Целе» по итогам двух матчей прошёл кипрский коллектив (2:2, 2:0), в 1/8 финала словенцы сыграют либо со шведским «Юргорденом», либо со швейцарским «Лугано».