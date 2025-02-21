Стало известно, почему россиянин Иосифов пропустил матчи Лиги конференций

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин рассказал источнику, по какой причине российский полузащитник Никита Иосифов пропустил матчи словенского клуба в стыковом раунде плей-офф Лиги конференций с АПОЭЛом.
Хавбек играет за команду с августа 2024 года. «Целе» по итогам двух матчей прошёл кипрский коллектив (2:2, 2:0), в 1/8 финала словенцы сыграют либо со шведским «Юргорденом», либо со швейцарским «Лугано».
Никита Иосифов заявлен за «Целе» в Лиге конференций, просто он получил травму, подвернул голеностоп перед первой игрой с АПОЭЛом. Сейчас он тренируется, будет играть уже в следующем раунде Лиги конференций. Для словенского футбола выход в следующую стадию является историческим событием, все рады этому. Если говорить в целом о втором матче, то у соперника и шансов особо не было.