Существует два секрета успеха Сафонова в составе ПСЖ. Лишь в одном случае всё зависит от Матвея

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сегодня, 16:12

Голкипер грамотно подошёл к делу.

Луис Энрике не доверяет Доннарумме

У тренера необычный подход. Энрике – единственный известный менеджер на ЧМ -2022, который во время турнира вел прямые эфиры. Отвечал на вопросы публики. Луис Энрике неплохо объяснял нюансы в игре, хотя турнир сложился для его команды неудачно. Зато через полгода испанцы с новым тренером стали победителями Лиги наций. А через полтора года выиграли чемпионат Европы. Энрике умеет закладывать азы футбола.

При этом испанец – известный мазохист. Мозг человека обожает лень, а Луис изнурял себя в различных видах спорта на выносливость. Марафоны, триатлон, велосипедные гонки и серфинг. Энрике часто и усердно тренировался. Требует от игроков ПСЖ похожего отношения к футболу. Поэтому Луис выгнал из клуба ряд ветеранов и звезд. Пригласил молодых футболистов. Среди них оказался Матвей Сафонов, голкипер из «Краснодара».

Сафонова давно знали скауты зарубежных клубов. Но мало кто ставил на переход в ПСЖ , ведь там есть Доннарумма. Джанлуиджи и Матвей одногодки. Держать двух молодых и основных по природе голкиперов в заявке всегда опасно. Можно доиграться до нездоровой конкуренции. Тренеры проверяли Сафонова, когда оценивали его реакцию на роль запасного. А затем Матвею повезло. У Доннаруммы были повреждения и грубые ляпы.

Расклад не изменился в пользу Сафонова. Однако теперь у тренерского штаба ПСЖ два варианта. А летом будет непростой выбор, поскольку клуб параллельно готовится к прощанию с Доннаруммой и подыскивает сильных голкиперов. Самый вероятный сценарий – уход итальянца и приезд нового конкурента для Сафонова. Матвею надо стараться, поскольку Энрике ценит работяг. А в плей-офф Лиги чемпионов ПСЖ ждут Слот или Флик.

Существует риск, что Доннарумма допустит ещё одну результативную ошибку. Ведь наступать будут Салах или Ямаль, Гакпо или Рафинья. Тренер ПСЖ уже не всегда доверяет Доннарумме и позволяет Сафонову получать игровую практику. Новой травмы нет, но Джанлуиджи не было в заявке на матч против «Тулузы». Сафонов получил очередной сухарь. Первый из секретов успеха Матвея в Париже – Энрике не фанат стиля Доннаруммы.

Шевалье и Ресте ждут приглашения в столицу

Заголовок звучит как фраза из романа Александра Дюма. Мушкетеры Шевалье и Ресте готовятся к путешествию в столицу. Там их ждут приключения и прекрасные дамы, ворованные бриллианты и заговоры врагов. Ресте – голкипер «Тулузы», вчера покинул поле из-за травмы в игре с ПСЖ . А резервный вратарь пропустил от Фабиана Руиса. Гийом Ресте в 19 лет входит в список самых талантливых футболистов Европы и мира.

Ресте – кандидат на попадание в основу ПСЖ . Вратарь «Тулузы» по манере игры немножко похож на Меньяна. Мик является воспитанником парижского клуба, но голкипера сборной Франции и «Милана» на родине недооценили. Взяли вратаря «россонери» Доннарумму. Скорее всего, Джиджи устал от Лиги 1. Хочет в более конкурентный дивизион. Или вернется в Италию, или выберет Испанию с Англией, будут вакантные позиции.

Переговоры Доннаруммы и ПСЖ по новому контракту идут со скрипом. Катарцы предлагают 8 миллионов евро вратарю, который пока зарабатывает 11. Агент Джанлуиджи требует 12 млн евро. Такую зарплату известному молодому голкиперу могут выдать в Англии. А ПСЖ , кроме юного Ресте, оценивает Шевалье. Голкиперу «Лилля» 23 года. «Доги» попали в заветную восьмерку в Лиге чемпионов, сыграют в плей-офф. Шевалье хорош.

Насколько Ресте и Шевалье круче, чем Сафонов? Трудный вопрос. Часто у Матвея мало работы в воротах ПСЖ в проходных матчах. В Кубке Франции у Сафонова есть успешная серия пенальти. Матвей играл в Лиге чемпионов ещё с «Краснодаром». В ПСЖ ошибся против «Баварии» на выходе, но собрался в новых матчах. Маркиньос точно не считает нового голкипера слабым. Команда может проголосовать за Матвея как номера один.

Можно представить 11 позиций на поле как замки. Футболисты, которых пытаются вписать в игру – ключики. Не всегда сияющий красивый ключ откроет правильный замок. Доннарумма, конечно, мегазвезда, а Сафонов просто парень с устаревшей прической из города, который во Франции никто не покажет на карте. Но Матвей может потягаться с молодыми голкиперами из Франции, так как уже конкурирует с чемпионом Европы.

Важнейшая задача – выучить французский язык

Второй секрет. Многие упускают из виду эту деталь, но футболисты из РПЛ часто терпят неудачи в крутых лигах, ведь знают только один язык и пару фраз на английском. Французы исторически не любят британцев. Сафонова не выручат стандартные фразы, которые помнит со школы. Француз на улице может не ответить, если обратиться к нему на английском языке. Во Франции редко реагируют с восторгом, если иностранец выучил несколько слов, но у него страшный акцент.

Сычёв сразу рекомендовал Сафонову учить французский язык, а Головин подтверждает совет личным опытом. Матвей сознавался, что стартовые уроки прошли тяжело. Зато спустя полгода Сафонов демонстрирует понимание базовых вопросов репортеров, может ответить простыми фразами. Матвей смущенно улыбается, когда ищет нужные слова. Видно, что заучивал фразы для интервью. Зато новичок быстро начал понимать на слух многие базовые слова – хороший знак.

Сафонов вчера сказал репортерам, что занимается трижды в неделю. Демонстрирует прогресс. Так проще влиться в коллектив. Хотя вратари всегда немножко отдельно, на тренировках как команда в команде, молодому Сафонову с женой надо интегрироваться в Париже и за пределами поля. Будут своими для семей Маркиньоса, Кварацхелии и Дембеле – задержатся в клубе, появится шанс на основу. Многие неудачи россиян в топ-5 прямо связаны с плохим значением языков.

Будь в РПЛ хорошие агенты, то все молодые перспективные футболисты знали бы один из иностранных языков на уровне со звездами футбола первой величины. Важно понимать напарников и тренеров. Проще адаптироваться и найти друзей, когда говоришь на понятном в раздевалке языке. Мбаппе знает испанский – проще в Мадриде. Мармуш, который вчера сделал хет-трик за «Манчестер Сити», говорит на английском лучше многих легионеров АПЛ , хотя лишь приехал.