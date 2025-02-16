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Хюттер: «Головин, безусловно, заиграл бы в „Барселоне“»

вчера, 16:09

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер высоко оценил полузащитника своей команды Александра Головина.

На мой взгляд, Головин – игрок, который может играть в нескольких топ-клубах. Например, в «Барселоне». Там любят техничный футбол, игроков, находящих решения, которые думают о том, как сделать положение команды лучше.

Головин из тех, кто любит и умеет так играть. По-моему, он, безусловно, заиграл бы в «Барселоне». Это было бы моим желанием в будущем.

Мечтать разрешено, да? Никто ведь не запрещает мечтать. Моя задача как тренера – добывать результат. Но вопрос ещё и в том, как его добывать, в какой манере. Обращаю внимание на развитие игроков, на прогресс в нашем стиле. Мне это тоже важно. Преуспеем в этом – и результаты придут.

Ну а если мечтать… Когда придёт солидное предложение, Головин поговорит с президентом, с гендиректором, со мной. И если он скажет, что хочет перейти, не знаю, в «Ливерпуль» или в какой-то такой клуб – думаю, мы будем готовы к подобной беседе.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 28-летний атакующий полузащитник провёл 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отметился ассистом. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 30 миллионов евро. Сейчас Головин травмирован.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:13
Не знаю, как Головин, но пиковый Аршавин разрывал бы в Барселоне. Жаль, не случилось.
112910415
112910415
вчера в 17:29
Головин очень хорош !
но не до такой степени ...
adekvat
adekvat
вчера в 17:09
Самый удачный трансфер зарубежного клуба с россиянином, за постсоветское время.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 16:57
Головин : Да, я умею играть.. 😄
ncgft2rk7hxf
ncgft2rk7hxf
вчера в 16:32
Пока это только мечты.
Гость
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