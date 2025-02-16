Президент «Сьона» оценил игру Миранчука в матче против «Цюриха»

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вчера, 11:34

Президент «Сьона» отметил игру полузащитника своей команды в матче 24-го тура чемпионат Швейцарии против «Цюриха» (2:1).

Серия без побед наконец завершилась! Это заслуга Миранчука и всей команды. Прогресс Антона продолжается. Сколько он может забить в этом сезоне? Мне трудно сказать, но лучше как можно больше мячей. Главное, что он и команда двигаются в правильном направлении.

Напомним, Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. На его счету 13 матчей, два гола и результативная передача.