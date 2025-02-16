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Президент «Сьона» оценил игру Миранчука в матче против «Цюриха»

вчера, 11:34
СьонЛоготип футбольный клуб Сьон2 : 1Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрихМатч завершен

Президент «Сьона» Кристиан Константин отметил игру полузащитника своей команды Антона Миранчука в матче 24-го тура чемпионат Швейцарии против «Цюриха» (2:1).

Серия без побед наконец завершилась! Это заслуга Миранчука и всей команды. Прогресс Антона продолжается.

Сколько он может забить в этом сезоне? Мне трудно сказать, но лучше как можно больше мячей. Главное, что он и команда двигаются в правильном направлении.

Напомним, Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. На его счету 13 матчей, два гола и результативная передача.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:14
и он опять спас мир !
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:49
Можно сказать рулетка запомнилась)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:40
Мне Сьон запомнился после скандала в матче со Спартаком...
y924nh5hbqz6
y924nh5hbqz6
вчера в 11:39
Какое важное событие, полузащитник наконец-то забил гол.
Гость
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