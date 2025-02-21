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Тренер «Сосьедада» высказался о первом результативном действии Захаряна

сегодня, 11:22
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)5 : 2Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)МидтьюлландМатч завершен

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасил прокомментировал игру полузащитника Арсена Захаряна в стыковом матче Лиги Европы с «Мидтьюлландом» (5:2).

Россиянин вышел на замену на 83-й и минуте и сделал голевой пас на нападающего Орри Оскарссона на 90-й. Это результативное действие стало для Захаряна первым в сезоне.

На мне лежит ответственность за то, чтобы подготовиться к матчу наилучшим образом. Поэтому если Орри не играл, то играл кто-то другой. В конце концов, я должен решать, и я решаю, основываясь на том, что, как я понимаю, лучше для команды. Заха очень хорошо себя чувствует и хочет играть. Я счастлив, потому что он смог оказать помощь. Он восстановился после длительной травмы, и эти минуты пойдут ему на пользу.

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Все комментарии
Don Hose
Don Hose
сегодня в 14:01
Ну всё, теперь у Захаряна попрет, в следующем матче выпустят играть на минуту больше.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:15
Да, мне это известно. Обидно другое, что такой известный Клуб как Андерлехт, который я отлично помню, еще по 1978г., и в котором играл знаменитый футболист Р.Ренсенбринк, сейчас, лидером, как минимум бельгийского футбола не является...(((

Что касается Ю-С-Ж, то никто не ставит под сомнение его игру, речь о том, что название клуба трудновыговариваемое...)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:58
В настоящее время брюссельский футбольный клуб Юнион Сент-Жиллуаз является одним из сильнейших в Бельгии.
c7fkqhfdyx7r
c7fkqhfdyx7r
сегодня в 11:57
Как он после этого травму не получил, не понятно.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:52
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:47, ред.
А ты посмотри кому проиграл Аякс. Ваще язык сломаешь!)
Capral
Capral
сегодня в 11:45
Да, соперник был что надо. Я ваще впервые даже узнал, что есть такая команда...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
8z4eac48eqt2
8z4eac48eqt2
сегодня в 11:40
Лет через сто такими темпами сможет отбить потраченное на него басками сдуру бабло
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:39
Вот так и будут его выпускать на 10 мнут матча....:)))
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