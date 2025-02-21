Тренер «Сосьедада» высказался о первом результативном действии Захаряна

Главный тренер «Реала Сосьедад» прокомментировал игру полузащитника в стыковом матче Лиги Европы с «Мидтьюлландом» (5:2).

Россиянин вышел на замену на 83-й и минуте и сделал голевой пас на нападающего на 90-й. Это результативное действие стало для Захаряна первым в сезоне.

На мне лежит ответственность за то, чтобы подготовиться к матчу наилучшим образом. Поэтому если Орри не играл, то играл кто-то другой. В конце концов, я должен решать, и я решаю, основываясь на том, что, как я понимаю, лучше для команды. Заха очень хорошо себя чувствует и хочет играть. Я счастлив, потому что он смог оказать помощь. Он восстановился после длительной травмы, и эти минуты пойдут ему на пользу.