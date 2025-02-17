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В «Реале Сосьедад» сообщили, что не собирались отдавать Захаряна в аренду

вчера, 14:59

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате отреагировал на информацию о том, что зимой «Динамо» хотело арендовать полузащитника испанского клуба Арсена Захаряна до конца сезона

«Динамо» предлагало Захаряну вернуться зимой? Неправда. Наш клуб хочет, чтобы Арсен оставался с нами.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего россиянина два матча в Ла Лиге.

Ранее представитель Захаряна сообщил, что сейчас игрок не думает о возвращении в Россию.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:31
привыкли, полюбили ...
69Haya96
69Haya96
вчера в 17:53
Его не отдадут в аренду, его посадят на скамейку запасных, так сказать - "отдадут в скамейку".
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:21
"Наш клуб хочет, чтобы Арсен оставался с нами." - Мундуате скорее всего считает , что Арсен для Сосьедада - некий талисман...)
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