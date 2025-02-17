В «Реале Сосьедад» сообщили, что не собирались отдавать Захаряна в аренду

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вчера, 14:59

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате отреагировал на информацию о том, что зимой «Динамо» хотело арендовать полузащитника испанского клуба до конца сезона

«Динамо» предлагало Захаряну вернуться зимой? Неправда. Наш клуб хочет, чтобы Арсен оставался с нами.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего россиянина два матча в Ла Лиге.

Ранее представитель Захаряна сообщил, что сейчас игрок не думает о возвращении в Россию.

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