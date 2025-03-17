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Маухуба пригласили на заседание КДК РФС по итогам матча с ЦСКА

сегодня, 12:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит удаление нападающего московского «Динамо» Эль‑Мехди Маухуба в матче Кубка России против ЦСКА. Об этом источнику заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Марокканец получил прямую красную карточку на 61‑й минуте. Футболист врезался во вратаря «армейцев» Владислава Торопа в борьбе за мяч.

Рассмотрим удаление футболиста «Динамо» Маухуба в матче с ЦСКА за серьёзное нарушение правил игры. Маухуб приглашён на заседание. Также рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками ЦСКА.

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Все комментарии
Fareasta
Fareasta
сегодня в 14:51
Если за такое давать красные карточки, то скоро игроков на поле не будет.
Capral
Capral
сегодня в 13:39
Анатолий Кандауров.

Я не думаю, что чех требует такой игры, при всей моей антипитии к этому типу. Тем более, что у ростовщиков нет особо грубых игроков. Здесь, дело в другом, в том, что этот м.....к, просто от природы жесткий и жестокий игрок, что у него на роже написано. В этом случае, надо принять жёсткие меры, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:28
Capral
Виктор Семенович! Это не грубость, это самая настоящая жестокость. Он, видя, что не успевает к мячу и Тороп его опережает, поднимает ногу и на полной скорости шипами вперед врезается вратарю в бедро. Такие вещи могут кончиться переломом бедра, а при попадании в живот ногой вообще тяжелой травмой. Видимо в нем еще моджахед живет и он не отошел от джихада. В Европе, в частности во Франции за подобные вещи дают 6 матчей дисквалификации. У нас почему то относятся к жестокости снисходительно. Может Личка такой игры требует?
Capral
Capral
сегодня в 12:46
Не успел приехать, как сразу принялся грубить. Резкий- как ситро. Удивляться нечему- ростовщики...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ tthk59daxjce (раскрыть)
сегодня в 12:35
Не согласен с Вами Сударь. Видимо Вы не получали удара шипами в бедро.
Удовольствие на прямую КК.
Будьте здравы.
tthk59daxjce
tthk59daxjce
сегодня в 12:15
Надуманная красная картогчка, футбол - это борьба.
drug01
drug01
сегодня в 12:14
Надо решать сразу если были нарушения!
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