Маухуба пригласили на заседание КДК РФС по итогам матча с ЦСКА

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит удаление нападающего московского «Динамо» Эль‑Мехди Маухуба в матче Кубка России против ЦСКА. Об этом источнику заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Марокканец получил прямую красную карточку на 61‑й минуте. Футболист врезался во вратаря «армейцев» Владислава Торопа в борьбе за мяч.
Рассмотрим удаление футболиста «Динамо» Маухуба в матче с ЦСКА за серьёзное нарушение правил игры. Маухуб приглашён на заседание. Также рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками ЦСКА.
Я не думаю, что чех требует такой игры, при всей моей антипитии к этому типу. Тем более, что у ростовщиков нет особо грубых игроков. Здесь, дело в другом, в том, что этот м.....к, просто от природы жесткий и жестокий игрок, что у него на роже написано. В этом случае, надо принять жёсткие меры, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось.
Я не думаю, что чех требует такой игры, при всей моей антипитии к этому типу. Тем более, что у ростовщиков нет особо грубых игроков. Здесь, дело в другом, в том, что этот м.....к, просто от природы жесткий и жестокий игрок, что у него на роже написано. В этом случае, надо принять жёсткие меры, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось.