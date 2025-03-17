Маухуба пригласили на заседание КДК РФС по итогам матча с ЦСКА

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сегодня, 12:10

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит удаление нападающего московского «Динамо» в матче Кубка России против ЦСКА . Об этом источнику заявил глава КДК РФС .

Марокканец получил прямую красную карточку на 61‑й минуте. Футболист врезался во вратаря «армейцев» в борьбе за мяч.