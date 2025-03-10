КДК рассмотрит удаление Даку в матче со «Спартаком»

На заседании контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза будет рассмотрено неспортивное поведение форварда «Рубина» Мирлинда Даку, который получил красную карточку в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1). Об этом источнику сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
На 75-й минуте во время борьбы за мяч между защитником «красно-белых» Алексисом Дуарте и Даку, игра была остановлена. После того как албанец взял мяч в руки и бросил его на поле, а паргвайский защитник уронил соперника на газон, обоим игрокам были показаны желтые карточки, ставшие для них вторыми в матче. В результате обе команды остались вдесятером. Даку отреагировал на удаление эмоционально и, покидая поле, ударил по штативу.
Рассмотрим неспортивное поведение нападающего «Рубина» Даку, который ударил по штативу оператора основного вещателя при покидании футбольного поля после удаления.