КДК рассмотрит удаление Даку в матче со «Спартаком»

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вчера, 13:00

На заседании контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза будет рассмотрено неспортивное поведение форварда «Рубина» , который получил красную карточку в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1). Об этом источнику сообщил глава КДК .

На 75-й минуте во время борьбы за мяч между защитником «красно-белых» и Даку, игра была остановлена. После того как албанец взял мяч в руки и бросил его на поле, а паргвайский защитник уронил соперника на газон, обоим игрокам были показаны желтые карточки, ставшие для них вторыми в матче. В результате обе команды остались вдесятером. Даку отреагировал на удаление эмоционально и, покидая поле, ударил по штативу.