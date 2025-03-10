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КДК рассмотрит удаление Даку в матче со «Спартаком»

вчера, 13:00
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

На заседании контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза будет рассмотрено неспортивное поведение форварда «Рубина» Мирлинда Даку, который получил красную карточку в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1). Об этом источнику сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

На 75-й минуте во время борьбы за мяч между защитником «красно-белых» Алексисом Дуарте и Даку, игра была остановлена. После того как албанец взял мяч в руки и бросил его на поле, а паргвайский защитник уронил соперника на газон, обоим игрокам были показаны желтые карточки, ставшие для них вторыми в матче. В результате обе команды остались вдесятером. Даку отреагировал на удаление эмоционально и, покидая поле, ударил по штативу.

Рассмотрим неспортивное поведение нападающего «Рубина» Даку, который ударил по штативу оператора основного вещателя при покидании футбольного поля после удаления.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:46
Bad Listener
Рассматривать будут не желтую карточку, а его буйное поведение при уходе с поля. Крики, размахивание руками и удар по штативу. Читай внимательно
ntv4tb26vsfm
ntv4tb26vsfm
вчера в 16:44
Дуарте повалил Даку, Даку еще и виноват.
Futurista
Futurista
вчера в 15:26
Му_Даку провокатором оказался...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:24
Вообще-то Даку получил вторую жёлтую, как и Дуарте, чего тут рассматривать непонятно, вот если бы прямая красная то можно было бы ещё что то пересмотреть, а жёлтую оспаривать очень непросто, их вон сколько не дают когда надо в РПЛ и никто ничего не говорит по итогу, так что тогда говорить если дали когда не надо
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 13:38
За этот удар по штативу Даку рискует нарваться на длительную дисквалификацию.
Вещий
Вещий
вчера в 13:10
В этом эпизод судья больше виноват...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:10
Деньги же вам нужны, так что штраф ☝️😉
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:09
Если быть точным, то не совсем так было. После остановки игры Даку взял мяч в руки и не давал Дуарте пробить штрафной. Причем держал мяч, а Дуарте хотел его отнять и пробить штрафной. Вот в этот момент Левников должен был вмешаться и наказать Даку. Но дело дошло до того, что Дуарте повалил Даку на газон и карточки получили оба. А дальше Даку уже рассвирипел и начал все крушить. Вторая ошибка Левникова. В этот момент надо было ему прямую красную показать. Две ошибки Левникова в очень простой ситуации.
Гость
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