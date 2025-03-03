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КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Факела»

сегодня, 11:03

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что КДК рассмотрит вопрос о неприемлемых скандированиях фанатов воронежского «Факела» во время встречи 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

По матчу «Химки» — «Факел»: рассмотрим скандирование зрителей в гостевом секторе, болельщики «Факела» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Также в повестке выход тренеров «Факела» Дмитрия Пятибратова и Александра Чихрадзе за пределы технической зоны.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:42
Фанаты Факела становятся всё хуже и хуже...
4aqe53zjn3xz
4aqe53zjn3xz
сегодня в 12:39
Раз кричалки не смогли повлиять на результат, значит и наказывать не за что. Химкам 3 очка.
qw54nx38e5nm
qw54nx38e5nm
сегодня в 12:19
По воронежцам пердив соскучился, пусть там и скандируют.
я из Химок
я из Химок ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 11:40
И чуть-чуть увлеклись!)
112910415
112910415
сегодня в 11:33
воронежцев прибыло много и они воодушевились ?!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:17, ред.
Григорьянц..., Григорьянц... Ах, ну как же ?! Как же без армян тут разрулить ??!!
Без армян никак !!

P.S. А какие стальные нервы у коучей Химки ! Вы видали, не ?! Ни разу пацаны за пределы тех. зоны не выходили !! Во яйца у ребят...!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:05
Так , ну ка давайте догадаемся , что же они такое скандировали?)
Гость
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