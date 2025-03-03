КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Факела»

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сегодня, 11:03

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) заявил, что КДК рассмотрит вопрос о неприемлемых скандированиях фанатов воронежского «Факела» во время встречи 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».