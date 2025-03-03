КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Факела»

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что КДК рассмотрит вопрос о неприемлемых скандированиях фанатов воронежского «Факела» во время встречи 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».
По матчу «Химки» — «Факел»: рассмотрим скандирование зрителей в гостевом секторе, болельщики «Факела» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Также в повестке выход тренеров «Факела» Дмитрия Пятибратова и Александра Чихрадзе за пределы технической зоны.
Без армян никак !!
P.S. А какие стальные нервы у коучей Химки ! Вы видали, не ?! Ни разу пацаны за пределы тех. зоны не выходили !! Во яйца у ребят...!
Без армян никак !!
P.S. А какие стальные нервы у коучей Химки ! Вы видали, не ?! Ни разу пацаны за пределы тех. зоны не выходили !! Во яйца у ребят...!