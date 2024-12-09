Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

КДК РФС вынесет наказание Дзюбе по итогам матча с «Зенитом»

вчера, 12:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба будет наказан по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Зенита».

В матче «Зенит» — «Акрон» рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Акрона» Тедеева с выходом на поле, а также систематический выход за пределы зоны старшего тренера Калашникова без выхода на поле и выход за пределы технической зоны замененного футболиста Артема Дзюбы на 90-й минуте матча. Также будет рассмотрен поздний выход из раздевалки на 2 минуты перед началом второго тайма.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Шинника»
02 декабря
КДК рассмотрит инцидент со Станковичем в Кубке России
02 декабря
КДК рассмотрит высказывания Ганчаренко в адрес судьи Бобровского
02 декабря
КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Крыльев Советов»
25 ноября
Слушания по делу об удалении защитника «Спартака» перенесли
15 ноября
КДК рассмотрит удаление игрока «Оренбурга» за брань в адрес арбитра
11 ноября
Сортировать
Все комментарии
viv
viv ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:12, ред.
Дзюбе плевать на такую пакость Зенита, в отличии от победного гола Дзюбы в ворота Зенита и потери трёх очков.
протон
протон ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 19:51
Хорошо что Азмуна в тот момент не оказалось рядом))
hjlzuf
hjlzuf ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:43
Так его засекли когда он за пределы зоны выскочил, а что он делал до этого, никто не видел.)
протон
протон
вчера в 19:41
Накачанная рука постоянно в центре внимания. Ему не привыкать.
протон
протон ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 19:37
Хорошо что не стал заигрывать руками )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:52
Дзюба напакостил Зениту, Зенит напакостит Дзюбе. Ничего личного...
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:41
Дзюба, после забитого гола Зениту, был на эмоциях, сильно возбуждён и не заметил как выскочил за пределы тех зоны.)
Gotlib
Gotlib
вчера в 15:11
Кто Дзюбу обидит и трёх дней не протянет
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 14:54
Еще отстранить всех судей пожизненно за то, что отменили гол и не нарисовали пенальти в ворота Акрона! Беспредел просто!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:44
Кто - то, что - то нарушил. Ладно, разберутся...накажут, в этом нет сомнения. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание так это на то, что ВСЕ без исключения главные тренеры во время матча выходят за пределы технической зоны и прогуливаются вне её, как дамы под зонтиками на Монмартре. Не будучи наказаны за это. Как с этим быть ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:34
Лайк за "Афоню".
Dima salev
Dima salev
вчера в 14:34
Артемка как всегда в ценре внимания, просто звезда как Месси, Роналду
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:33
Два)...
112910415
112910415
вчера в 13:50
зачем-то обидели хорошего парня
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:24, ред.
зенит включил свой ресурс...)))....месть Акрону ..
adekvat
adekvat
вчера в 13:22
Дзюба в тренера готовится, тренирует выход за техническую зону.
shlomo
shlomo
вчера в 13:13
Ну все... результат матча отменить и сделать переигровку...:))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:03
За такое надо Зениту 3 очка присудить!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:51
Ну ни чего, Акрон скорее всего выпишет Тёме поощрение и компенсирует эту "неприятность"...)
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 12:48
От пользователя "Lotsman". Использую аккаунт коллеги.
Уважаемый модератор, я получил бан за этот комментарий - "Базарный трёп. Вся эта трепотня о бюджетах, госресурсах ....................... пустословие. Кто, в прошлом сезоне мешал Динамо, в 30 туре, выиграть у Краснодара? Админресурс или Газпром? А в 28 туре по чьей вине Краснодар проиграл Рубину? По вине Газпрома или Админресурса?.................................
Хотелось бы получить пояснение - где, в комментарии, оскорбление пользователя или угроза ползователю. Может я что то не понимаю?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:48
Все эти так сказать "нарушения" итог нервного перенапряжения участников событий...
Конечно "Закон суров...", но и злоупотребления, надеемся, со стороны футбольной Фемиды не будет!
Нет...., ну на бабосы это святое...)))
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 12:30
Ну, конечно, в поле обо@рались сами, но хоть вне поля нагадить.
drug01
drug01
вчера в 12:30
Зачем гнобить эмоции???
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:20
Артурчик не тронь достояние народное))) это я про Артемку
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 