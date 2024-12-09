КДК РФС вынесет наказание Дзюбе по итогам матча с «Зенитом»

Глава КДК РФС сообщил, что нападающий «Акрона» будет наказан по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Зенита».

В матче «Зенит» — «Акрон» рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Акрона» Тедеева с выходом на поле, а также систематический выход за пределы зоны старшего тренера Калашникова без выхода на поле и выход за пределы технической зоны замененного футболиста Артема Дзюбы на 90-й минуте матча. Также будет рассмотрен поздний выход из раздевалки на 2 минуты перед началом второго тайма.