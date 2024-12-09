КДК РФС вынесет наказание Дзюбе по итогам матча с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба будет наказан по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Зенита».
В матче «Зенит» — «Акрон» рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Акрона» Тедеева с выходом на поле, а также систематический выход за пределы зоны старшего тренера Калашникова без выхода на поле и выход за пределы технической зоны замененного футболиста Артема Дзюбы на 90-й минуте матча. Также будет рассмотрен поздний выход из раздевалки на 2 минуты перед началом второго тайма.
Уважаемый модератор, я получил бан за этот комментарий - "Базарный трёп. Вся эта трепотня о бюджетах, госресурсах ....................... пустословие. Кто, в прошлом сезоне мешал Динамо, в 30 туре, выиграть у Краснодара? Админресурс или Газпром? А в 28 туре по чьей вине Краснодар проиграл Рубину? По вине Газпрома или Админресурса?.................................
Хотелось бы получить пояснение - где, в комментарии, оскорбление пользователя или угроза ползователю. Может я что то не понимаю?
Уважаемый модератор, я получил бан за этот комментарий - "Базарный трёп. Вся эта трепотня о бюджетах, госресурсах ....................... пустословие. Кто, в прошлом сезоне мешал Динамо, в 30 туре, выиграть у Краснодара? Админресурс или Газпром? А в 28 туре по чьей вине Краснодар проиграл Рубину? По вине Газпрома или Админресурса?.................................
Хотелось бы получить пояснение - где, в комментарии, оскорбление пользователя или угроза ползователю. Может я что то не понимаю?
Конечно "Закон суров...", но и злоупотребления, надеемся, со стороны футбольной Фемиды не будет!
Нет...., ну на бабосы это святое...)))
Конечно "Закон суров...", но и злоупотребления, надеемся, со стороны футбольной Фемиды не будет!
Нет...., ну на бабосы это святое...)))