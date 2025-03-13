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«Факел» подаст апелляцию на решение КДК о матче без зрителей

вчера, 18:46
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Пресс-служба «Факела» заявила, что клуб подаст апелляцию на решение о матче без зрителей из-за расистских оскорблений в адрес полузащитника «Зенита» Вендела.

В четверг, 13 марта, на заседании КДК РФС было вынесено решение за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признаку расы, обязать футбольный клуб «Факел» провести один ближайший домашний матч без зрителей и выплатить штраф размером в 1 млн рублей. Футбольный клуб «Факел» подчёркивает свою приверженность принципу нулевой терпимости по отношению к любым формам дискриминации, в том числе на расовой почве. Однако мы считаем наказание несопоставимым с масштабом нарушения. Футбольный клуб «Факел» готовится к подаче жалобы в Апелляционный комитет РФС. Также мы оставляем за собой право провести собственное расследование для выявления лиц, которые, возможно, были задействованы в данном инциденте.

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Все комментарии
nikolah
nikolah ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 21:58
Вот теперь вопрос.. Зачем это фан айди?)
Если даже подобное отследить никак нельзя..
nik9373
nik9373 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:44
Глава КДК также рассказал, что идентифицировать провинившихся болельщиков будет весьма непросто. "Мы получили видео от "Факела" с камер видеонаблюдения, но оно без звука, то есть неинформативное. Возможно, служба безопасности клуба должна как-то отследить.

Представитель МВД пояснил, что ни одного протокола по статье 20.31 [КоАП РФ] в отношении зрителей не составлено. "Зенит" предоставил видео с основного вещателя, свои технические видео, свидетелей - операторов, блогеров. На основании всего этого мы сделали вывод. Вендел тоже говорил, что с двух трибун были скандирования", - подчеркнул Григорьянц.
lotsman
lotsman ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 20:34
Один. 16 августа 2018. Наказание за домашний ответный матч против Лейпцига в Лиге Европы. Тогда попали под расследование УЕФА. Фанаты Зенита бросали на поле посторонние предметы, а после повреждения темнокожего полузащитника Лейпцига Наби Кейта спели песню "Убили негра".
Брулин
Брулин
вчера в 20:23
За такой незначительный расизм, такое жестокое наказание....
Drotik
Drotik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:09
За расизим? Какие именно по этой причине?
lotsman
lotsman ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 20:06
Матчи без зрителей:
22 июля 1998 года. Зенит - ЦСКА - 0:1
6 сентября 2000 года. Зенит - Алания - 1:0
22 марта 2009 года. Зенит - Сатурн - 2:1
27 ноября 2012 года. Зенит - ЦСКА - 1:1
10 декабря 2012 года. Зенит - Анжи - 1:1
9 августа 2014 года. Зенит - Торпедо - 8:1
16 августа 2014 года. Зенит - Уфа - 1:0
16 августа 2018 года. Зенит - Динамо (Мн)
djo11
djo11
вчера в 19:31
мда уж))) сага продолжается) я думаю что зениту по большому счету было фиолетово,оскорбили вендела или нет) им просто очень хотелось что бы он сыграл со спартаком) и если бы сейчас матч был не со спартаком,а с командой из нижней части таблицы,возможно они бы это вообще на тормозах спустили,так как знают,что болельщики зенита и не такие штучки выкидывали)
Futurista
Futurista
вчера в 19:14, ред.
Коллективное наказание это зло...непонятно зачем тогда был нужен FAN ID...
Drotik
Drotik
вчера в 19:14
Не помню, что бы Питер играл без зрителей, а у них самый нетолерантный к чернокожим стадион.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:12
Какая ещё апелляция? Пусть радуются, что КДК ограничилась в своём решении только одним матчем без зрителей. Болельщики кричали то, что считается оскорбительным для негров и я это слышал. Нашкодили, надо ответить. А может увеличить срок запрета?
lotsman
lotsman ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:55
Они же сказали - К любым.)
lotsman
lotsman
вчера в 18:54
Расовая дискриминация, она и есть дискриминация. И никакими масштабами её не ограничивают. Разницы нет, весь стадион ухал или одна трибуна. Все претензии к своим болельщикам.
протон
протон
вчера в 18:52
"Футбольный клуб «Факел» подчеркивает свою приверженность принципу нулевой терпимости по отношению к любимым формам дискриминации"
К Каким формам?)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:51, ред.
Факел не потянет такие убытки, вы чего, Зенит решил уничтожить конкурента?
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