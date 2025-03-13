«Факел» подаст апелляцию на решение КДК о матче без зрителей

Пресс-служба «Факела» заявила, что клуб подаст апелляцию на решение о матче без зрителей из-за расистских оскорблений в адрес полузащитника «Зенита» .

В четверг, 13 марта, на заседании КДК РФС было вынесено решение за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признаку расы, обязать футбольный клуб «Факел» провести один ближайший домашний матч без зрителей и выплатить штраф размером в 1 млн рублей. Футбольный клуб «Факел» подчёркивает свою приверженность принципу нулевой терпимости по отношению к любым формам дискриминации, в том числе на расовой почве. Однако мы считаем наказание несопоставимым с масштабом нарушения. Футбольный клуб «Факел» готовится к подаче жалобы в Апелляционный комитет РФС . Также мы оставляем за собой право провести собственное расследование для выявления лиц, которые, возможно, были задействованы в данном инциденте.