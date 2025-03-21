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Спортивный директор «Чайки» покинул клуб из-за конфликта с главным тренером

вчера, 17:27

Экс-спортивный директор «Чайки» Андрей Михеев подтвердил источнику свой уход из клуба по причине конфликта с главным тренером Евгением Калешиным.

Ранее об уходе Михеева в своём Telegram-канале сообщил журналист Сергей Ильёв.

Я действительно вчера покинул ФК «Чайка». Ушёл из-за конфликта с Калешиным. С ним я ни работать, ни разговаривать не хотел.

Где планирую продолжить работу? Пока в поиске. Я к уходу не готовился.

Михеев занимал должность спортдира клуба из Песчанокопского с 2023 года. Калешин работает в команде с августа 2024-го.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 20:36
А кто иерархической лестнице выше по должности? В Чайке есть президент или он тоже обиделся?
Вещий
Вещий
вчера в 18:17
обычно тренера уходят... а тут целый директор
k2hghp622s27
k2hghp622s27
вчера в 17:57
Спортивные директоры меняются как перчатки.
Гость
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