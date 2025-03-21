Спортивный директор «Чайки» покинул клуб из-за конфликта с главным тренером

Экс-спортивный директор «Чайки» Андрей Михеев подтвердил источнику свой уход из клуба по причине конфликта с главным тренером Евгением Калешиным.
Ранее об уходе Михеева в своём Telegram-канале сообщил журналист Сергей Ильёв.
Я действительно вчера покинул ФК «Чайка». Ушёл из-за конфликта с Калешиным. С ним я ни работать, ни разговаривать не хотел.
Где планирую продолжить работу? Пока в поиске. Я к уходу не готовился.
Михеев занимал должность спортдира клуба из Песчанокопского с 2023 года. Калешин работает в команде с августа 2024-го.