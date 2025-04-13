«Барселона» определилась с кандидатами для усиления правого фланга обороны

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вчера, 16:55

«Барселона» снова начала поиски правого защитника. Руководство «сине-гранатовых» намерено усилить правый фланг обороны, чтобы Жюль Кунде мог вернуться на позицию центрального защитника. Спортивный директор «Барселоны» Деку уже составил список основных кандидатов на место правого защитника.

Главной целью каталонцев является игрок обороны «Монако» . За бразильцем следят уже несколько месяцев, и он очень нравится своей физической мощью, атакующими способностями и универсальностью, поскольку он также может выступать в роли вингера. Однако его подписание не будет простым: монегасский клуб не намерен отпускать Вандерсона менее чем за 30 миллионов евро. «Барселона» попытается снизить эту сумму за счёт дополнительных бонусов.

В последние недели у «блауграны» появился ещё один вариант — защитник дортмундской «Боруссии» . Молодой бразилец был подписан немецким клубом прошлым летом за 25 миллионов евро, но он не получает достаточно игрового времени и дал понять, что хочет сменить обстановку. Его атакующий профиль хорошо вписывается в концепцию игры «сине-гранатовых», и его цена будет значительно ниже, чем у Вандерсона.

Третьим вариантом, который предоставил Деку, является защитник «Райо Вальекано» . Игрок сборной Румынии зарекомендовал себя как один из самых стабильных защитников в Ла Лиге. Его знание испанского чемпионата и низкая стоимость делают его привлекательным вариантом.

Ранее «Барселона» подтвердила травму своего защитника Алехандро Бальде.