«Манчестер Юнайтед» потерял статус большого клуба. Впереди грандиозная распродажа

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сегодня, 11:50

Упали ещё ниже, чем были ранее.

Матч против «Ньюкасла» стал очередным больным ударом для фанатов «Манчестер Юнайтед». До этого ранила неубедительная игра против «Лиона». Героически пытались победить в гостях, но две ошибки голкипера Онаны привели к ничьей. Аморим дал вратарю отдохнуть, у камерунца противоречивый сезон. С одной стороны, оборона у МЮ такая ужасная, что камерунский голкипер часто предотвращает голы. И статистика не мешает отмечать персональные ошибки Андре. Также ужасно играют многие защитники команды. Время от времени отдельные игроки показывают хороший футбол. Затем следует жёсткое приземление. Разгром от «Ньюкасла» позволил англичанам начать разговор о статусе «Манчестер Юнайтед». Исторически это великий клуб. А большая ли это команда прямо сейчас, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», «Барселона» и ПСЖ ? «Манчестер Юнайтед» был «Реалом» из Англии. Теперь 12 лет нет титула. Серии без побед «Челси» и «Арсенала» в АПЛ тоже преступно затянулись. Зато эти команды не пали так низко по качеству футбола. Владельцы Глейзеры и Рэтклифф убили великий «Манчестер Юнайтед». Теперь нужна распродажа, чтобы помечтать о возрождении в будущем.

Андре Онана, вратарь

Решённый вопрос. Аморим не простит Онане ошибки. Фанаты запомнили Андре мастером «бабочек». Даже забыли, сколько раз грубо ошибался Де Хеа, шутят о возвращении ветерана. Давид заиграл в «Фиорентине», ему хорошо в Италии. Вратарям «Манчестер Юнайтед» после ван дер Сара часто плохо живётся. Оборона у «красных дьяволов» играет ужасно. Даже когда Аморим убрал Онану и поставил вместо него Байиндира, лучше не стало. Бедняга пропустил четыре мяча.

Карлос Каземиро, опорник

Пятикратный обладатель Лиги чемпионов утверждал, что переход в «Манчестер Юнайтед» был правильным решением. И все понимают, что Карлос Энрике совершил ошибку. В «Реале» был мегазвездой, одним из лучших опорников планеты. В Манчестере скатился на 14-е место в АПЛ . Проиграли в чемпионате четырнадцать раз в 32 турах. Каземиро недавно исполнилось тридцать три года. Не всегда попадал в основу беззубого МЮ . Высокая зарплата – ещё один повод расстаться.

Кристиан Эриксен, диспетчер

В тридцать три года может оказаться свободным агентом. При желании найдёт команду, хотя семья будет настаивать на завершении карьеры. Все помнят страшный сердечный приступ. Эриксена удалось реанимировать, поскольку на трибуне был сильный врач, который выскочил на поле. А если доктора разрешат, то хавбек побегает за «Брентфорд», где работает датский наставник Томас Франк. Всё ради поездки Кристиана на ЧМ -2026 в составе сильной сборной Дании.

Коби Майну, опорник

Не ветеран, как предыдущие футболисты. Молодой воспитанник «Манчестер Юнайтед». Но возникли разногласия на переговорах. Совладелец клуба Рэтклифф готов экономить на туалетной бумаге и при этом одолжить 2 миллиарда фунтов на новый стадион. Майну не предложат сильный контракт. В заявке МЮ почти нет ценных игроков – из-за формы или возраста обвалилась стоимость. Так что Коби выделяется как футболист, за которого можно получить неплохие деньги от конкурентов.

Маркус Рэшфорд, форвард

Ушёл в аренду в «Астон Виллу», а дальше найдёт новый клуб. Аморим не захочет работать с Рэшфордом. Маркусу выгоднее уйти из «Манчестер Юнайтед». В родном клубе едва не спился. Лучше оказаться в другой обстановке и попробовать не повторить ошибки предыдущих падших ангелов английского футбола. Или демонов в новом обличии. Рэшфорд неплохо смотрится в Бирмингеме. А это значит, что опытный тренер – например, Эмери, может выжать из Маркуса яркий отрезок.

Джейдон Санчо, вингер

Написал серию сообщений, чтобы наверняка не играть за «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне. Реагировал на переход Рэшфорда в «Астон Виллу», словно Маркус был освобождённым заложником. А сам вингер Санчо в новом клубе разочаровал. «Челси» вряд ли горит желанием выкупать футболиста. Могут доплатить МЮ , лишь бы вернули Санчо. Тогда Мареска получит другого вингера, а Джейдон попробует заиграть уровнем ниже. Возможно, окажется в атаке «Вулверхэмптона».

Мэйсон Маунт, диспетчер

Неприкаянный Мэйсон радовался, что бросил «Челси» и перешёл в великий клуб. После серии травм и разочарований на поле может оказаться лишним в планах Аморима. Маунт не сильнее Фернандеша. Поскольку Бруну не спешит в «Реал», где высока конкуренция и у будущего тренера иные опции, то Мейсону важно искать новый клуб. Тяжело найти команду, где Маунт сможет раскрыть весь потенциал. Игрок точно талантливый, но свернул не туда, в отличие от его близкого друга Райса.

Антони Дос Сантос, вингер

Удачно ушёл в аренду, заиграл в «Бетисе» и получил выбор. Появилась информация, что «Атлетико» готов переплатить за бразильца. Сомнительный слух, хотя Симеоне порой давал шанс неоднозначным недешёвым вингерам. Антони адаптировался в Испании. Если «Манчестер Юнайтед» не сорвёт переговоры с «Бетисом» и другими клубами, то футболист окажется в новой обстановке надолго. Неплохим решением станет переход в «Бетис», но для этого надо скинуть цену ниже 75 миллионов евро.

Расмус Хёйлунд, нападающий

Заговорили о желании «Манчестер Юнайтед» заполучить бразильца Кунью из «Вулверхэмптона». Неплохой нападающий, адаптирован к АПЛ . На случай, если не выгорит с трансфером Дьёкереша, ведь у бывшего подопечного Аморима много вариантов. Для подписаний «Манчестер Юнайтед», где есть проблемы с доходами, нужны продажи. Итальянские клубы внимательно следят за ситуацией. Расмус играл за «Аталанту» и значительно упал в цене после переезда в Англию. Датчанину пора двигаться дальше.

Алехандро Гарначо, вингер

Рой Кин хорошо пошутил, что у Гарначо больше детей, чем хороших матчей за «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне. Поскольку у Алехандро только маленькая дочка, то получается, что 20-летний аргентинец не провёл ни одного удачного матча за «красных дьяволов». Неправда, отрезками напоминал о таланте. Вот только у Гарначо проблемы с психологией. В домашнем спортзале на стене портреты кумира Роналду, Месси и самого Алехандро. Незрелому таланту не хватает скромности для футбольного прогресса.