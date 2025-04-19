Игрок «Борнмута» снял штаны с футболиста «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

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вчера, 23:56

Полузащитник «Борнмута» спустил штаны с хавбека «Кристал Пэлас» во время матча АПЛ .

Когда игроки вышли на второй тайм, голландец получил предупреждение за фол на защитнике «орлов» Даниэле Муньосе. Футболист «вишен» попытался продолжить игру после нарушения правил, но сенегалец остановил его, что привело к конфликту. Клюйверт ответил, спустив штаны с Сарра, что вызвало сильное возмущение у игроков «Пэлас», и привело к потасовке между двумя командами, пока судья не остановил игру.