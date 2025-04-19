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Игрок «Борнмута» снял штаны с футболиста «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

вчера, 23:56
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Полузащитник «Борнмута» Джастин Клюйверт спустил штаны с хавбека «Кристал Пэлас» Исмаилы Сарра во время матча АПЛ.

Когда игроки вышли на второй тайм, голландец получил предупреждение за фол на защитнике «орлов» Даниэле Муньосе. Футболист «вишен» попытался продолжить игру после нарушения правил, но сенегалец остановил его, что привело к конфликту. Клюйверт ответил, спустив штаны с Сарра, что вызвало сильное возмущение у игроков «Пэлас», и привело к потасовке между двумя командами, пока судья не остановил игру.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 06:04
так я и не понял он что снял с него....:))) ... трусы оставил?
kjhrzqybec99
kjhrzqybec99
сегодня в 05:02
Извращенца надо отстранять от футбола и надолго.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:32
Не ну это наверное новые приёмы
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:36, ред.
Да он в чёрных колготках)...срамота!...
sihafazatron
sihafazatron ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 00:20
Укороченные штаны)))
Олег1980
Олег1980 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Это новый футбол Аля Сокер
Futurista
Futurista
сегодня в 00:13
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:11
А они в штанах играют?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:03, ред.
Итоговый счёт похоже по игре, по итогу всем удалось сохранить очко
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