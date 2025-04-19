Игрок «Борнмута» снял штаны с футболиста «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Полузащитник «Борнмута» Джастин Клюйверт спустил штаны с хавбека «Кристал Пэлас» Исмаилы Сарра во время матча АПЛ.
Когда игроки вышли на второй тайм, голландец получил предупреждение за фол на защитнике «орлов» Даниэле Муньосе. Футболист «вишен» попытался продолжить игру после нарушения правил, но сенегалец остановил его, что привело к конфликту. Клюйверт ответил, спустив штаны с Сарра, что вызвало сильное возмущение у игроков «Пэлас», и привело к потасовке между двумя командами, пока судья не остановил игру.