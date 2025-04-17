Игроки «Барселоны» считают, что команда сможет выиграть требл

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вчера, 21:12

«Барселона» намерена выиграть сразу три крупных трофея в нынешнем сезоне.

Как сообщается, футболисты «сине-гранатовых» оптимистично настроены относительно того, что клуб сможет выиграть требл.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге, вышла в финал Кубка Испании и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.