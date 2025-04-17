Игроки «Барселоны» считают, что команда сможет выиграть требл

«Барселона» намерена выиграть сразу три крупных трофея в нынешнем сезоне.
Как сообщается, футболисты «сине-гранатовых» оптимистично настроены относительно того, что клуб сможет выиграть требл.
«Барселона» лидирует в Ла Лиге, вышла в финал Кубка Испании и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.
как правильно заметил Капрал, надо закрепиться на достигнутом.
а достигнуто пока ни-че-го.
вот возьмут кубок испании, станут чемпионами, выйдут в финал лиги чемпионов, это уже большойц шаг вперед.
в отличии от шагов в назад королевской рати.
как правильно заметил Капрал, надо закрепиться на достигнутом.
а достигнуто пока ни-че-го.
вот возьмут кубок испании, станут чемпионами, выйдут в финал лиги чемпионов, это уже большойц шаг вперед.
в отличии от шагов в назад королевской рати.
сам не заметил, какой длинный пост здесь нарисовал
сам не заметил, какой длинный пост здесь нарисовал
сезон начался, игра не очень, нашли причину - а у нас кроос ушел, скоро все наладится и всем покажем. время шло, игры как таковой нет, первое элькласико вроде должно было привести в чувства и разум.
но нет...и так сезон подошел к концу.
а я написал здесь пару раза , что рад приходу мбаппе, и что это пойдет во вред реала. и для каталонского клуба шанс без напряжения строит и растит новую сильную команду своими воспитанниками + 3-4 опытных игроков.
и что лапорту не стоит гоняться за дорогостоящими игроками, а разбираться с долгами и навести порядок, и завершить обновление камп ноу.
барсе нужно 2-3 года без дорогих покупок, просто работать и погасить часть долгов хотя бы...эта команда многое добьется.
они только сейчас разогнались.
они еще молоды)) но с каждым матчем, с каждой победы, с каждого дня работы они взрослеют, становятя сильней ментально, уверены в себе и готовы играть свой футбол.
может, реал что то добьется, но это будет кратковременный всплеск.
как у байера.
сезон начался, игра не очень, нашли причину - а у нас кроос ушел, скоро все наладится и всем покажем. время шло, игры как таковой нет, первое элькласико вроде должно было привести в чувства и разум.
но нет...и так сезон подошел к концу.
а я написал здесь пару раза , что рад приходу мбаппе, и что это пойдет во вред реала. и для каталонского клуба шанс без напряжения строит и растит новую сильную команду своими воспитанниками + 3-4 опытных игроков.
и что лапорту не стоит гоняться за дорогостоящими игроками, а разбираться с долгами и навести порядок, и завершить обновление камп ноу.
барсе нужно 2-3 года без дорогих покупок, просто работать и погасить часть долгов хотя бы...эта команда многое добьется.
они только сейчас разогнались.
они еще молоды)) но с каждым матчем, с каждой победы, с каждого дня работы они взрослеют, становятя сильней ментально, уверены в себе и готовы играть свой футбол.
может, реал что то добьется, но это будет кратковременный всплеск.
как у байера.
пока Перес занят галактической стройкой, каталонцы привыкли работать и строит команду. обычно такие амбиции сделают Реал бестрофейным.
как было при гвардиоловской Барсы.
надеюсь, что молодежь сумеют сохранить в команде, и что Флик не допустит фатальных ошибок.
пока заданное направление считают единственно правильным.
поживем - увидим))
пока Перес занят галактической стройкой, каталонцы привыкли работать и строит команду. обычно такие амбиции сделают Реал бестрофейным.
как было при гвардиоловской Барсы.
надеюсь, что молодежь сумеют сохранить в команде, и что Флик не допустит фатальных ошибок.
пока заданное направление считают единственно правильным.
поживем - увидим))
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
реал в долгом глубоком кризисе.
ближайшие 5 лет сине-гранатовые.
реал в долгом глубоком кризисе.
ближайшие 5 лет сине-гранатовые.
🤭🤭🤭
🤭🤭🤭
и возьмет больше титулов, чем реал.
и возьмет больше титулов, чем реал.
слишком расслабленные вышли на матч в Дортмунде.
с Интером так не получится. по змеиному задушит.
слишком расслабленные вышли на матч в Дортмунде.
с Интером так не получится. по змеиному задушит.