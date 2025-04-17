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Игроки «Барселоны» считают, что команда сможет выиграть требл

вчера, 21:12

«Барселона» намерена выиграть сразу три крупных трофея в нынешнем сезоне.

Как сообщается, футболисты «сине-гранатовых» оптимистично настроены относительно того, что клуб сможет выиграть требл.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге, вышла в финал Кубка Испании и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

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Барселона
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:43
футболистам Барселоны следует думать о ближайшем матче ... затем о следующем ближайшем матче !
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:16
У тебя определенно писательский талант. Насколько, он окажется пророческим- покажет время.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 01:12
сразу и сейчас все не получится.
как правильно заметил Капрал, надо закрепиться на достигнутом.
а достигнуто пока ни-че-го.
вот возьмут кубок испании, станут чемпионами, выйдут в финал лиги чемпионов, это уже большойц шаг вперед.
в отличии от шагов в назад королевской рати.
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:00
Трофеев сейчас много, от кубка Ауди, до клубного ЧМ. Надо выигрывать самый главный клубный трофей- ЛЧ
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:57
так я и говорю, поживем-увидим) кто гоняет пургу)))
сам не заметил, какой длинный пост здесь нарисовал
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:39
Твою диссертацию я прочел, но предлагаю не гнать картину, а дождаться результатов. Даже первый победный сезон Барсы, если это случиться, надо будет ещё закрепить, для стабильности, вот, тогда и поговорим.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:41
в летом, когда лапорта лихорадочно искал средства и новых рычагов, оставил академию без питания, сократил зарплату персоналу, поверил в флика, то время реал королевской чопорности презентовал мбаппе на сантьяго бернабеу, разговоры заявления и амбиции и претензии на титулы мадридского клуба, сам помнишь. какие были? )) что реал теперь монстр, и всех раскатает. и что следующие 5 кубков лиги чемпионов в кармане.
сезон начался, игра не очень, нашли причину - а у нас кроос ушел, скоро все наладится и всем покажем. время шло, игры как таковой нет, первое элькласико вроде должно было привести в чувства и разум.
но нет...и так сезон подошел к концу.
а я написал здесь пару раза , что рад приходу мбаппе, и что это пойдет во вред реала. и для каталонского клуба шанс без напряжения строит и растит новую сильную команду своими воспитанниками + 3-4 опытных игроков.
и что лапорту не стоит гоняться за дорогостоящими игроками, а разбираться с долгами и навести порядок, и завершить обновление камп ноу.
барсе нужно 2-3 года без дорогих покупок, просто работать и погасить часть долгов хотя бы...эта команда многое добьется.
они только сейчас разогнались.
они еще молоды)) но с каждым матчем, с каждой победы, с каждого дня работы они взрослеют, становятя сильней ментально, уверены в себе и готовы играть свой футбол.
может, реал что то добьется, но это будет кратковременный всплеск.
как у байера.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:09
Слишком далеко смотришь, и нереально. Реал не Химки, столько ждать не будет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:57
не уверен, но надеюсь))
пока Перес занят галактической стройкой, каталонцы привыкли работать и строит команду. обычно такие амбиции сделают Реал бестрофейным.
как было при гвардиоловской Барсы.
надеюсь, что молодежь сумеют сохранить в команде, и что Флик не допустит фатальных ошибок.
пока заданное направление считают единственно правильным.
поживем - увидим))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:34
Ты на пять лет похоронил Реал? Сам то в это веришь?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Remarque
Remarque
вчера в 22:27
Значит не сделают, раз такие мысли у них в голове.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:15
Пусть считают, это их право. И правильно делают, что думают о трёх трофеях, во всём надо быть максималистами. Иначе зачем выходить на поле.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:10
простая арифметика)) в лалиге за чемпионство борятся 2-3 команд.
реал в долгом глубоком кризисе.
ближайшие 5 лет сине-гранатовые.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 22:08
достаточно 15-20 трофей за первые 5 лет)) считая с сезона 2024-25
НЕ Э Г O И CТ
НЕ Э Г O И CТ
вчера в 22:06
Попробуйте..
RM_35
RM_35
вчера в 22:05
ну надеюсь Реал хоть за кубок с барсой поборется!!! конечно, если будет играть так как с арсеналом, то шансов нуль!!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:00
Вангуешь?
🤭🤭🤭
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:57
Наверное, команда интересная собралась. но, посмотрим выиграют ли они 6 ЛЧ за 10 лет)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:39
каталонская молодежь многое достигнет.
и возьмет больше титулов, чем реал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:38
сперва пройдите Интер.
слишком расслабленные вышли на матч в Дортмунде.
с Интером так не получится. по змеиному задушит.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:28
Всё в ваших руках, дерзайте!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:24
Почему нет информации, кто из игроков так считает? С кого спрашивать в случае, если Барселона требл не выиграет? Вот зачем все они каркают, как вороны. Ведь футболисты люди суеверные, а примерять корону это плохая примета. Трофеи любят тишину.
Capral
Capral
вчера в 21:16
С таким Реалом как сейчас, Примеру и кубок выиграть не просто могут, но даже обязаны. Когда ещё, такой шанс будет...
Capral
Capral
вчера в 21:14
А кто это сказал- главное треБло?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:14
Хорошее желание,осталось выполнить.
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