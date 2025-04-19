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Ассистент Флика разбил айпад во время матча с «Сельтой»

вчера, 22:59
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Помощник главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика разбил айпад.

Это произошло во время матча с «Сельтой» из-за того, что каталонцы не получили пенальти в добавленное время. Однако в итоге арбитр изменил решение после просмотра ВАР.

Ассистент Флика разбил айпад во время матча с «Сельтой» Ассистент Флика разбил айпад во время матча с «Сельтой»

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Все комментарии
2y5w6madvyvz
2y5w6madvyvz
сегодня в 05:35
Зря разбил, пенальти то дали
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 03:46
Полуфинал ЛЧ, финал национального кубка, первое место в чемпионате...
Всем бы такую "плохую" команду.

Всё у Барселоны нормально. А весёлый футбол так лишь в плюс нейтральным болельщикам, наперёд знаешь, что игру каталонцев стоит посмотреть и не разочаруешься в зрелище.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:40
Получился небольшой " айпадопад "...)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:05
С такой дырявой защитой Барселоне чемпеонство не светит 3 меча пустили ⚽⚽⚽ еле отскочили у себя дома. А еще скоро в Лч играть с топовым сопернеком Интером💪 который навернека умело использует их ошибки в обороне ,сил на два турнира католонцем не хватит, уже начали жаловатся на календарь как по чуели запахло жареным и трофеи от них ускользают.😆 Реал вылетел из Лч и теперь все силы бросит на чемпеонат!! Реал должен заберать титул!! Хорошо если еще в финале кубка Барсу обыграем. Будет золотой дубль. 🏆🥇
Petruccio
Petruccio
вчера в 23:55
Капрал
Посмотри на свой сбалансированный Атлетико, который проигрывает Лас-Пальмасу. Матрасники про...ли уже всё. Вылетели из КИ, из ЛЧ. И в Примере нет шансов на первое место.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:39, ред.
Вот, в надо было валидола взять, дешевле вышло бы. Хотя Барса у вас стала такая валидольная что закупать надо фурами
Petruccio
Petruccio
вчера в 23:36
Дело как раз в ошибках защитников. Львинная доля пропущенных голов Барсы это индивидуальные ошибки. В обороне в центре 18 летний пацан, который будет ошибаться. Второй ЦЗ это игрок среднего уровня Мартинез.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:33
По этим фоткам можно подумать, что он во Флика метил)))
Futurista
Futurista
вчера в 23:30, ред.
Упал айпад у помощника Флика...не сделал последнего клика)...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:26
Надо дядьке нервишки то лечить)))
Capral
Capral
вчера в 23:10
Протон.

И ты туда же? Дело не в ошибках защитников, а в построении игры, в дисбалансе линий, и их безграмотном расположении...
протон
протон
вчера в 23:01
Надо Ханси что-то делать с защитой, последние 4 гола в ЛЛ были пропущены после грубейших ошибок защитников, про матч в Дортмунде я вообще молчу, с такой обороной не выигрывают треблы, будем надеяться на исправление данной ситуации
Всех болельщиков блауграны с шикарным камбэком ! Придётся запасаться валидолом, чувствую концовка сезона будет жёсточайшей и для Барсы и для её соперников )
Гость
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