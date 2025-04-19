Ассистент Флика разбил айпад во время матча с «Сельтой»

Помощник главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика разбил айпад.
Это произошло во время матча с «Сельтой» из-за того, что каталонцы не получили пенальти в добавленное время. Однако в итоге арбитр изменил решение после просмотра ВАР.
Помощник главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика разбил айпад.
Это произошло во время матча с «Сельтой» из-за того, что каталонцы не получили пенальти в добавленное время. Однако в итоге арбитр изменил решение после просмотра ВАР.
Всем бы такую "плохую" команду.
Всё у Барселоны нормально. А весёлый футбол так лишь в плюс нейтральным болельщикам, наперёд знаешь, что игру каталонцев стоит посмотреть и не разочаруешься в зрелище.
Всем бы такую "плохую" команду.
Всё у Барселоны нормально. А весёлый футбол так лишь в плюс нейтральным болельщикам, наперёд знаешь, что игру каталонцев стоит посмотреть и не разочаруешься в зрелище.
Посмотри на свой сбалансированный Атлетико, который проигрывает Лас-Пальмасу. Матрасники про...ли уже всё. Вылетели из КИ, из ЛЧ. И в Примере нет шансов на первое место.
Посмотри на свой сбалансированный Атлетико, который проигрывает Лас-Пальмасу. Матрасники про...ли уже всё. Вылетели из КИ, из ЛЧ. И в Примере нет шансов на первое место.
И ты туда же? Дело не в ошибках защитников, а в построении игры, в дисбалансе линий, и их безграмотном расположении...
И ты туда же? Дело не в ошибках защитников, а в построении игры, в дисбалансе линий, и их безграмотном расположении...
Всех болельщиков блауграны с шикарным камбэком ! Придётся запасаться валидолом, чувствую концовка сезона будет жёсточайшей и для Барсы и для её соперников )
Всех болельщиков блауграны с шикарным камбэком ! Придётся запасаться валидолом, чувствую концовка сезона будет жёсточайшей и для Барсы и для её соперников )