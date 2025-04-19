Ассистент Флика разбил айпад во время матча с «Сельтой»

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вчера, 22:59

Помощник главного тренера «Барселоны» разбил айпад.

Это произошло во время матча с «Сельтой» из-за того, что каталонцы не получили пенальти в добавленное время. Однако в итоге арбитр изменил решение после просмотра ВАР.