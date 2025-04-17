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Футболисты «Реала» потеряли веру в Анчелотти

вчера, 20:11

Игроки «Реала» остались недовольны вылетом из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала от «Арсенала».

Футболисты мадридского клуба сообщили президенту команды Флорентину Пересу, что больше не верят в главного тренера Карло Анчелотти. Раздевалка «сливочных» отвернулась от итальянского специалиста.

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Все комментарии
happy 50
happy 50
сегодня в 00:35
Ненавижу этот клуб . Желаю им 100 лет без трофеев. Неблагодарные решили крайнего найти . А Перес купил ненужного Мбаппе, с которым Карло так и не придумал,что делать . Игроки и Перес - неблагодарные.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:05
Это утка.
НЕ Э Г O И CТ
НЕ Э Г O И CТ
вчера в 22:11
Веру в бабки они явно не потеряли.. Хе-хе.. ☝️😄
RM_35
RM_35
вчера в 22:08
да, видно папа Карло свое отвоевал в Реале, по крайней мере в этом сезоне!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:59
Ну, не очень определенно. А чего гадать, дождемся финала, а там посмотрим, что и как)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:52
"Нет никаких проблем. В тот день, когда я закончу здесь, я смогу только поблагодарить клуб. Это может случиться завтра или через несколько лет, все, что я собираюсь сделать, это поблагодарить клуб. Для меня не имеет значения, закончится контракт или нет"...
Карло...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:46
Да по-моему, итак всё ясно.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:45, ред.
Испанская пресса упомянула о "недовольстве раздевалки"...но никакой конкретики)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:43
Мне искренне жаль... Должны сплотиться- хотя бы из Уважения к Тренеру!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:33, ред.
По данным Sky Sports, ожидается что 65-летний тренер покинет клуб после финала Кубка Испании против Барселоны...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:26
сам Анчелотти не уйдет.
или доработает до лета 2026, или Перес его уволит.
сам уволиться, неустойки не видать.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:14
Не верю в эту информацию. Кто - то подошёл, кто - то выразил недовольство тренером... Интересно было бы узнать о претензиях футболистов к Анчелотти, в чём они выражаются. Неправильная установка на игру ? Запрещал футболистам пить пиво перед игрой ? Не пригласил на свой День рождения ? Конкретика нужна, а не эти расплывчатые формулировки.
А если конкретно по положению дел в команде, то все претензии должны быть предъявлены прежде всего г-ну Пересу, которому пришла в голову бредовая идея - насытить команду высококлассными футболистами, получив в результате неудобоваримый раствор.
Ежели ближе к телу, то лично у меня никаких претензий ни к тренеру, ни к команде нет. Выложились по полной, играли максимально собранно и ответственно, хотели отыграться, но, как говорится, нашла коса на камень в виде супер - игры в обоих матчах англичан. Так бывает, было и будет в истории футбола. Просто Президент клуба до сих пор чешет в затылке и задаёт себе немой вопрос, почему его задумка по созданию суперкоманды пока не приносит результата. Вот в этом я уверен.
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:12
...не лучший пример,но приведу. Некий товарищ из Голландии herr Тен Хаг взял и не ушёл от финала Кубка Англии, а наоборот взял да и выиграл его! И это случилось тоже в Великом Клубе (когда то)...!!!
Теперь его и след простыл, а пипл благодарен за трофей!!!
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:10
Да да, и Гварда, тоже, захватите, будьте любезны...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:08, ред.
В немецких новостях могут и не сказать. Ну хорошо, подождем, хотя, не думаю, что это выдумки.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:06
Это давно стало понятно, что Папа Карло не волшебник. Сейчас Перес должен показать, кто в Реале хозяин, просто немедленно убрать Анчелотти. Это очень необходимо. И не надо ждать финала Кубка Испании - легендарный тренер готов облажаться и там. Карло, будь человеком, уйди сам. Реал надо уважать.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:04
...не всё,что пишут на многоуважаемом проекте подтверждается, а потом ты нас сам приучил иногда пользоваться немецкими источниками! Ещё и санкции никто не отменял,не всё доступно,к сожалению!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:57
Нет, пока нигде не видел, но ведь пишут на Соккере...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:54
...Витя, это что правда,что то знаешь,что то в немецких СМИ просочилось??????
Hamman
Hamman
вчера в 20:51
Весна только началась, а утки уже прилетели...
shur
shur ответ резьба (раскрыть)
вчера в 20:42
...резьбу нарезать в дереве и в железе -где сложнее?! Конечно во втором,зато эффективнее,прочнее,надёжнее!!!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:41
Вот что значит не занести в судейскую чемодан от Переса!
shur
shur
вчера в 20:34
...а вот это серьёзные обвинения! Пока фамилий не назовёте, утка
вам в помощь!!!
Capral
Capral
вчера в 20:31
Вот ведь суки, вот твари. Штрейкбрехеры мерзкие. И как после этого они собираются играть с Барсой в финале?!
mmw6v4wxjt9v
mmw6v4wxjt9v
вчера в 20:28
Сплавляют тренера конкретно, вроде как он на поле играл
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:27
Реал уже вылетел из ЛЧ, на выходные матч Эль Класико, играют с Бильбао.
если потеряют очки, отстанут от Барсы еще на больше, уверен.. в финале Реал будет играть жестко, будут ломать игроков.
судить игру Сото Градо. а этот клоун уже творил дичь в прошлом году в эль класико не засчитав гол Ямаля.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:27, ред.
Ну конечно они потеряли веру в Карло, не скажут же они что в себя больше не верят. Вообще Карло то тут вообще не виноват, веру то потеряли футболисты, так пусть идут ищут свою веру пока кто то другой не нашёл. Так и говорите что веру вы выкинули за ненадобностью и с особым цинизмом, а не потеряли. А то потеряли они бедненькие, пожалейте их, по головке погладьте
48wfkpbgy9tx
48wfkpbgy9tx
вчера в 20:25
Ничего удивительного, есть "ребята", которые не против поскандалить. Можно обратить внимание на линию атаки, которая не дорабатывает и валит все на ... тренера!
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:24
Не стоит верит всякой жёлтой прессе, без проверенной
информации
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:18
Как сказал Жеглов: Ты ( вы) .... совесть потеряли.
Гость
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