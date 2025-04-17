Футболисты «Реала» потеряли веру в Анчелотти

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вчера, 20:11

Игроки «Реала» остались недовольны вылетом из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала от «Арсенала».

Футболисты мадридского клуба сообщили президенту команды , что больше не верят в главного тренера . Раздевалка «сливочных» отвернулась от итальянского специалиста.