Футболисты «Реала» потеряли веру в Анчелотти

Игроки «Реала» остались недовольны вылетом из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала от «Арсенала».
Футболисты мадридского клуба сообщили президенту команды Флорентину Пересу, что больше не верят в главного тренера Карло Анчелотти. Раздевалка «сливочных» отвернулась от итальянского специалиста.
Если верить статистике этого матча на сайте УЕФА, Реал более чем в 2 раза превзошел Арсенал в количестве атак 65 против 30, в 2 раза больше бил по воротам 20 против 12, и имел довольно выдающуюся статистику по точности передач - 90%. Это значит тактически Анчелотти все им сказал делать правильно. Для повышения вероятности победы.
Если верить статистике этого матча на сайте УЕФА, Реал более чем в 2 раза превзошел Арсенал в количестве атак 65 против 30, в 2 раза больше бил по воротам 20 против 12, и имел довольно выдающуюся статистику по точности передач - 90%. Это значит тактически Анчелотти все им сказал делать правильно. Для повышения вероятности победы.
если потеряют очки, отстанут от Барсы еще на больше, уверен.. в финале Реал будет играть жестко, будут ломать игроков.
судить игру Сото Градо. а этот клоун уже творил дичь в прошлом году в эль класико не засчитав гол Ямаля.
если потеряют очки, отстанут от Барсы еще на больше, уверен.. в финале Реал будет играть жестко, будут ломать игроков.
судить игру Сото Градо. а этот клоун уже творил дичь в прошлом году в эль класико не засчитав гол Ямаля.