«90 минут на „Бернабеу“ — это очень долго». «Реал» — об ответном матче ЛЧ

Мадридский «Реал» выпустил видеоролик в преддверии ответного матча с «Арсеналом» в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов.
В первой игре лондонская команда победила у себя дома со счётом 3:0.
В видео действующие победители турнира показали, как просят чат-бот ChatGPT перевести на как можно большее количество языков фразу «Noventa minuti en el Bernabeu son molto longo» (Девяносто минут на «Бернабеу» — это очень долго). Чат-бот успешно справился с задачей и сделал перевод на несколько языков, включая русский.
Ещё недавно, когда в команде были такие монстры как Рамос, Роналду, Бензема, Кроос, Марсело можно было не беспокоится за эмоциональную составляющую на такую игру. Каждый из них был способен вести команду в бой. Давили на ворота соперника до последних секунд и додавливали.
В сегодняшнем Реале нет ярко выраженного лидера. Кому-то сегодня придется вести команду вперёд.
Удачи Реалу сегодня. Поражение в гостях было очень обидное и команде в край необходимо показать своим болельщикам на родной арене что они достойны своих звездных предшественников.
VAMOS REAL! HASTA EL FINAL!
Ещё недавно, когда в команде были такие монстры как Рамос, Роналду, Бензема, Кроос, Марсело можно было не беспокоится за эмоциональную составляющую на такую игру. Каждый из них был способен вести команду в бой. Давили на ворота соперника до последних секунд и додавливали.
В сегодняшнем Реале нет ярко выраженного лидера. Кому-то сегодня придется вести команду вперёд.
Удачи Реалу сегодня. Поражение в гостях было очень обидное и команде в край необходимо показать своим болельщикам на родной арене что они достойны своих звездных предшественников.
VAMOS REAL! HASTA EL FINAL!
А вот если подопечные Анчелотти не смогут добиться нужного результата, то все эти громкие высказывания обернуться против самого же Реала. Сливочные сами же себя выставят клоунами, а вот это уж совсем не к лицу Королевскому клубу.
Зачем вся эта бравада, все эти громкие заявления и обещания. Ведь можно было просто написать что-то в стиле, - мы проиграли бой, но не проиграли битву и т.д. Дай бог, чтобы все эти красивые слова оправдались. Но если нет, то Реал получит не просто поражение и вылет из ЛЧ, а позорный вылет, который недоброжелатели Реала будут ещё долго вспоминать с издёвкой и злой ухмылкой.
А вот если подопечные Анчелотти не смогут добиться нужного результата, то все эти громкие высказывания обернуться против самого же Реала. Сливочные сами же себя выставят клоунами, а вот это уж совсем не к лицу Королевскому клубу.
Зачем вся эта бравада, все эти громкие заявления и обещания. Ведь можно было просто написать что-то в стиле, - мы проиграли бой, но не проиграли битву и т.д. Дай бог, чтобы все эти красивые слова оправдались. Но если нет, то Реал получит не просто поражение и вылет из ЛЧ, а позорный вылет, который недоброжелатели Реала будут ещё долго вспоминать с издёвкой и злой ухмылкой.