«90 минут на „Бернабеу“ — это очень долго». «Реал» — об ответном матче ЛЧ

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вчера, 14:29

Мадридский «Реал» выпустил видеоролик в преддверии ответного матча с «Арсеналом» в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов.

В первой игре лондонская команда победила у себя дома со счётом 3:0.

В видео действующие победители турнира показали, как просят чат-бот ChatGPT перевести на как можно большее количество языков фразу «Noventa minuti en el Bernabeu son molto longo» (Девяносто минут на «Бернабеу» — это очень долго). Чат-бот успешно справился с задачей и сделал перевод на несколько языков, включая русский.