Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига чемпионов 2024/2025

«90 минут на „Бернабеу“ — это очень долго». «Реал» — об ответном матче ЛЧ

вчера, 14:29
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Мадридский «Реал» выпустил видеоролик в преддверии ответного матча с «Арсеналом» в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов.

В первой игре лондонская команда победила у себя дома со счётом 3:0.

В видео действующие победители турнира показали, как просят чат-бот ChatGPT перевести на как можно большее количество языков фразу «Noventa minuti en el Bernabeu son molto longo» (Девяносто минут на «Бернабеу» — это очень долго). Чат-бот успешно справился с задачей и сделал перевод на несколько языков, включая русский.

«90 минут на „Бернабеу“ — это очень долго». «Реал» — об ответном матче ЛЧ «90 минут на „Бернабеу“ — это очень долго». «Реал» — об ответном матче ЛЧ

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Алли встретился с Кейном и Дайером перед матчем «Баварии» и «Интера»
Вчера, 10:47 Фото
В Бельгии болельщики поддержали вратаря соперника, недавно потерявшего отца
15 апреля
«Фулхэм» заменил не того игрока в матче чемпионата Англии
14 апреля
Неймар и Тиаго Силва тепло поприветствовали друг друга перед матчем
14 апреля Фото
В Аргентине вратарь допустил ошибку, попытавшись уйти в атаку
14 апреля
ОфициальноМодрич стал совладельцем «Суонси»
14 апреля
Сортировать
Все комментарии
zdeniss
zdeniss ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 00:37
Арсенал уже не тот. Как и Реал…
zdeniss
zdeniss ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
сегодня в 00:34
liveball точка uno
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Buzz Lightyear (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:57
Спасибо, убирайте. Полистаю, поищу, чего бы мне это не стоило. Не успокоюсь, слишком интересный матч. Слишком.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:10, ред.
Братцы, милые, дорогие, единственные, подскажите, на каком сайте можно посмотреть этот матч. Век, и не только, буду благодарен. Даже когда лягу спать, буду вспоминать вас добрым словом. В знак благодарности подарю флажок и звёздочку. Может, господа модераторы подскажут. Им тоже что-нибудь подарю. Мысленно, но от всего сердца.
Wizard 10
Wizard 10
вчера в 18:32
Забыли добавить: «Но этого все равно будет не достаточно».
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 18:04
Последние кто у кого были яйца и кто знал что такое биться и вырывать победу,это были Бенз и Кроос,посое их ухода ушла та самя магия окончательно.Нынешний Реал к сожалению это сборище высококласных игроков,но нет единства и характера.Просто сборище безхребетных нытиков.
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:49
Я вот больше переживаю не за то, сможет ли Реал сделать очередной камбек или нет, а за то, как бы после такого количества сказанных, написанных, показанных обещаний и угроз, потом не облажаться. Сегодняшний Реал очень разбалансированный и нестабильный, лишённый сплочённости и взаимопонимания на поле, поэтому я уже смирился, что в этом сезоне вряд ли удастся добиться трофеев и громких побед. Такова реальность, её нужно принять такой какая она есть и двигаться дальше.

А вот если подопечные Анчелотти не смогут добиться нужного результата, то все эти громкие высказывания обернуться против самого же Реала. Сливочные сами же себя выставят клоунами, а вот это уж совсем не к лицу Королевскому клубу.

Зачем вся эта бравада, все эти громкие заявления и обещания. Ведь можно было просто написать что-то в стиле, - мы проиграли бой, но не проиграли битву и т.д. Дай бог, чтобы все эти красивые слова оправдались. Но если нет, то Реал получит не просто поражение и вылет из ЛЧ, а позорный вылет, который недоброжелатели Реала будут ещё долго вспоминать с издёвкой и злой ухмылкой.
Hamman
Hamman
вчера в 17:41, ред.
Быстрый гол для Реала важен. Быстрый гол очень воодушевляет. Даёт удвоенные силы идти вперёд. Этому Реалу быстрый гол необходим.
Ещё недавно, когда в команде были такие монстры как Рамос, Роналду, Бензема, Кроос, Марсело можно было не беспокоится за эмоциональную составляющую на такую игру. Каждый из них был способен вести команду в бой. Давили на ворота соперника до последних секунд и додавливали.
В сегодняшнем Реале нет ярко выраженного лидера. Кому-то сегодня придется вести команду вперёд.
Удачи Реалу сегодня. Поражение в гостях было очень обидное и команде в край необходимо показать своим болельщикам на родной арене что они достойны своих звездных предшественников.
VAMOS REAL! HASTA EL FINAL!
RM_35
RM_35
вчера в 17:14, ред.
дай бог, чтоб так оно и было, и Реал совершил супер РЕМОНТАДУ!!!
вчера по крайней мере команды были близки к отыгрышу!!!
так что Вперед Реал, надо показать супер футбол этого сезона!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 17:09
Только не этому Реалу. Потому что это другой Реал.)
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:05
Я удивился, что Арсенал так легко выиграл у Реала, но теперь не удивлюсь, если Арсенал с треском проиграет ответную игру, потому что это Арсенал)
a8djmbv339gg
a8djmbv339gg
вчера в 16:55
Если Арсенал вылетит, то проиграет сам себе после такой форы, значить команда не готова и нечего ей там делать
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:35
Самая большая проблема на сегодняшний день, это как не странно является главный тренер Анчелотти . И это отслеживается уже второй сезон . При всём уважении к тому что он сделал для команды, но на данный момент времени он себя уже изжил, именно в Реале . При таком количестве высококлассных игроков, так играть просто преступление . И игра в Лондоне тому яркое подтверждение.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:21
я бы хотел увидеть в финале эль класико ))
чтобы еще раз смотреть на "ремонтаду" реала.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:40, ред.
Да, как вы крепились на Эмирейтс 90 минут, чуть не полопались от натуги лишь бы ещё не пропустить, а теперь надо ещё столько же выстоять. Ничего, у вас будет теперь поддержка трибун, возможно пропустите поменьше
Futurista
Futurista
вчера в 15:22
Реал выпустил ещё один видеоролик)...

Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:18
    sergsudak
    sergsudak
    вчера в 15:16
    Реал не команда для камбеков- минимальная победа и расход!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 15:02
    и конечно, канонирам завести Винисиуса... так далеко заходящий в своей токсичности на поле своими истериками и воплями
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 14:55
    напугать Арсенал кишка тонка у Реала.
    давят на Арсенал психологическими атаками.
    Арсенал как то даже прославился неумением проводить решающие поединки. вот и идут инфо сбросы разные, и хотят увидит, и справятся ли канониры с давлением разъяренного от лондонской пощечины Бернабеу.
    Реал с первых минут бросит все резервы в атаку.
    Арсеналу не опускаться низко. и встречать сливочное трио мбв "кость в кость", но в пределах правил. и немного удачи...
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 14:53
    Им 90 минут в Лондоне очень долго показалось))) Зачем так громко? Лучше стиснув зубы попробовать пройти дальше! А так мне это что-то напоминает)))
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 14:48
    Психологическая атака на Лондонский клуб)
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 14:44
    ещё 90 минут позора - это очень долго
    112910415
    112910415
    вчера в 14:41
    типа напугать решили ?
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 14:35
    Надеюсь эти 90 минут будут очень интересны!
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 14:35
    Реал конечно самый большой клуб в мире, самый известный, титулованный, король футбола, но в этот раз я камбэка не жду, в клубе полностью отсутствует баланс, большие проблемы с обороной. Клубу надо доиграть сезон, и большую трансферную компанию сделать. Чисто в обороне
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     