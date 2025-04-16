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Репортёр впечатлила зрителей навыками переводчика, говоря с Маркиньосом

вчера, 15:39
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)3 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник ПСЖ Маркиньос дал интервью после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Астон Виллой».

Оно вызвало особый интерес у зрителей, поскольку ведущая Amazon и репортёр Алекс Элджо продемонстрировала прекрасные навыки переводчика, владея испанским, итальянским и французским языками.

Бразилец говорит на португальском, французском и испанском, а Элджо прямо в эфире сделала перевод интервью на английский. При этом во время перевода футболист явно был впечатлён и одобрил услышанное, прежде чем в конце сказать на английском «Большое спасибо!»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:03
знающие люди всюду нужны !
Futurista
Futurista ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 17:36, ред.
Так ей и не налил никто стопочку)...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:27
Всего четыре языка? Подумаешь. Да половина из нас после трёх-четырёх стопочек не только вспоминает минимум пять языков, но ещё и прекрасно на них поёт.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:25
Это ее работа, но, всё равно, молодец... А наши девицы на Матч ТВ только кривляются.
Capral
Capral
вчера в 16:02
Ну и, что особенного? Занимя эту должность, человек может, а возможно и должен владеть языками. Другое дело- человек с улицы...
Гость
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