Репортёр впечатлила зрителей навыками переводчика, говоря с Маркиньосом

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вчера, 15:39

Защитник ПСЖ дал интервью после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Астон Виллой».

Оно вызвало особый интерес у зрителей, поскольку ведущая Amazon и репортёр Алекс Элджо продемонстрировала прекрасные навыки переводчика, владея испанским, итальянским и французским языками.

Бразилец говорит на португальском, французском и испанском, а Элджо прямо в эфире сделала перевод интервью на английский. При этом во время перевода футболист явно был впечатлён и одобрил услышанное, прежде чем в конце сказать на английском «Большое спасибо!»