Карасёв должен был назначить пенальти в ворота «Пари НН» в игре с «Зенитом»

Департамент судейства и инспектирования РФС объявил о том, что главный арбитр матча 27-го тура РПЛ «Зенит» — «Пари НН» (2:1) принял ошибочное решение о неназначении пенальти в ворота нижегородской команды на 17-й минуте, отметив также неправильную оценку момента со стороны ВАР.

Защитник совершает движение рукой в направлении мяча. Положение руки защитника, в которую попадает мяч, считается наказуемым, поскольку рука отставлена от тела и делает его неестественно больше. Касание мяча рукой влияет на атакующего игрока, который обработал мяч грудью под свой контроль.

ВАР неправильно оценил игровой эпизод и ошибочно не вмешался в действия судьи.