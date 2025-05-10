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Карасёв должен был назначить пенальти в ворота «Пари НН» в игре с «Зенитом»

вчера, 14:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Департамент судейства и инспектирования РФС объявил о том, что главный арбитр матча 27-го тура РПЛ «Зенит» — «Пари НН» (2:1) Сергей Карасёв принял ошибочное решение о неназначении пенальти в ворота нижегородской команды на 17-й минуте, отметив также неправильную оценку момента со стороны ВАР.

Защитник совершает движение рукой в направлении мяча. Положение руки защитника, в которую попадает мяч, считается наказуемым, поскольку рука отставлена от тела и делает его неестественно больше. Касание мяча рукой влияет на атакующего игрока, который обработал мяч грудью под свой контроль.

ВАР неправильно оценил игровой эпизод и ошибочно не вмешался в действия судьи.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 11:50
Привет, Дружище!!!
Сейчас все правила трактуются по разному, причем, одни и те же. После матча Германия-Испания, уже ничему не удивляюсь.
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:53
Виктор, Здравия Желаю!...в мое время, как и в ваше, был только один спорный момент...мяч попал в руку или рука сыграла в мяч)))))...я вот все больше думаю..раз в современных условиях...нет НИКАКОЙ разницы, так может эти руки -, короче, может футболистам руки повыдергивать))))...это не призыв.
альсато
альсато ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 10:47
))))..респект!
100лет
100лет
вчера в 17:56, ред.
Карасев при любой возможности принимает решения не в пользу «Зенита», уровень, раньше был топ среди нашего судейства, сейчас середнячок...
Urgalz
Urgalz
вчера в 16:23
Перехвалили арбитра, у нас такое бывает, потом его гнобят.
xbbs642qn6eq
xbbs642qn6eq
вчера в 16:21
Карасев - арбитр из Москвы и этим всё сказано.
112910415
112910415
вчера в 16:19
Душат бедного чемпиона...
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:43
Почему то я не удивлён.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:36
Так чо, всё таки был офсайд у Мартинса?
Capral
Capral
вчера в 15:27, ред.
Карась действовал по правилам недавнего ЧЕ, а точнее, по правилам матча Германия-Испания, когда, в похожей ситуации, судья не поставил пенальти в ворота испанцев.
Но если даже, Карась, в очередной раз облажался, значит, ростовщики, тем более не имеют право его обвинять в необъективности и предвзятости.
hjlzuf
hjlzuf ответ ABir (раскрыть)
вчера в 15:14
В любом случае ничего не изменится. Счёт то в пользу Зенита.)
ABir
ABir
вчера в 15:09
К сожалению ничего изменить уже нельзя.
протон
протон
вчера в 14:27
Судейство Карасева днище уже давно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:26
Карасёв тот ещё жучара...
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