Стало известно, когда определится последний участник Клубного ЧМ-2025

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вчера, 10:15

«Лос-Анджелес» и «Америка» проведут матч за право сыграть на Клубном чемпионате мира 2025 года.

Игра состоится 31 мая на стадионе «БМО» в США . В случае, если счёт будет равным по истечении основного времени, команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут. Если и по итогам дополнительного времени результат будет ничейным, то победителя определит серия пенальти.

Победитель попадёт в Группу D Клубного ЧМ , где его соперниками станут бразильский «Фламенго», тунисский «Эсперанс» и английский «Челси».

Напомним, ранее мексиканский «Леон» был исключён из состава участников предстоящего летом турнира из-за нарушения правил владения несколькими клубами.