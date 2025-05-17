Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

В РФС заявили о переговорах со знаковыми соперниками для сборной России

вчера, 09:24

Вице-президент РФС Денис Соловьев дал комментарий источнику относительно возможных соперников сборной России по товарищеским матчам.

Знаю, с кем сейчас ведутся переговоры. Но чтобы не спугнуть, немного подожду. Это будут знаковые соперники.

В июне национальная команда проведёт игры с Нигерией (6 июня дома) и Белоруссией (10 июня на выезде).

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Бавария» и «Тоттенхэм» сыграют друг с другом в августе
16 мая
Ассоциация футбола Аргентины не подтвердила возможный матч с Россией
16 мая
В РФС сообщили о готовности Аргентины сыграть с Россией
16 мая
ОфициальноОпределены хозяева первых стыковых матчей за выход в РПЛ
14 мая
Йемен вёл переговоры о товарищеском матче против России
14 мая
Сборная Гвинеи организует матч с Россией при условии снятия санкций
13 мая
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 17:36
Точно! Он. Худющий и высокий
Vilar
Vilar ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:35
Кальтенбруннер.
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:50
Не пойму почему - в ленте ты с портретом на Аве, а когда отвечаешь под "маской"?
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:46
Здравия Желаю!
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:45
Дарова !
альсато
альсато ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 12:43
Как говорил ..Гаврила Петрович (из "Джентльмены удачи')...; "Рожи то у нас у всех хороши")))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:41, ред.
Насколько мну известно из прессы, в отделе РФС, занимающимся организацией международных матчей нашей сборной, "работает"... 15!!! человек.
Чем они конкретно занимаются исходя из количества организованных товарняков?
И что от них зависит? Как мну понимает движ начинается с электронного письма в страну "кандидата" на футбольное рандеву! Перед этим звонок Валере:
- Георгиевич с кем желаете отточить мастерство на зеленой поляне...? Перечисляются "Карликовые государства" от Африки до Австралии. Всё!
Депеша пошла в космос! Нет! Конечно можно предположить, из вышеуказанной статьи, в которой четко указано, что информация дана "источнику" "относительно возможных соперников" и чтобы не "спугнуть"...., отправить "государеву бумагу" дипкурьером, в виде дипломатической почты...
Вот здесь даже мой попугай Кеша разорался:
- Штирлиц с Мюллером отдыхают, в Берне идут переговоры о которых знает только Канарис в лице шефа ... (со шрамом на правой щеке) забыл имя, мать его.... (У Иннокентия с утра склероз...)
А вот слово "спугнуть" ваще лично меня напрягло...
Могут ли в своих действиях, государевы служащие, в таких контекстах употреблять неупотребимое - повеяло конспирологией и гаданием, при свечах, на остатках гущи от кофе, выпитого после отправления приглашения на "матч века")
И это все делают полтора десятка душ, чуть ли не под грифом "секретно"?
Наверное мну что то не понимает или брюзжит напару с попугаем))
Kosmos58
Kosmos58 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:29
Соловьевы, по ходу, все такие ...
Kosmos58
Kosmos58 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 12:28
На безрыбье и рак ... свистнет!.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:22
... и горла.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:20
В нарды играет Соловей..., на интерес. Прёт пока кость недуром, чтоб не спугнуть.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:04
Новое прочтение пословицы - "Соловья баснями не кормят" -
Здесь всё строго наоборот - " Соловьёв кормит баснями "...)
альсато
альсато ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 12:03
я Вам так скажу....без веры-человек пустой...но если верить в комментарий вице-президента РФС-то ему там не место!
Vilar
Vilar
вчера в 11:50
Вот они знаковые: Тёркс и Кайкос, Британские Виргинские острова, Американские Виргинские острова, Ангилья, Багамские острова, Гуам, Эритрея, Восточный Тимор.
Они не из пугливых, у них луки, стрелы и копья, так что не спугнёшь.
Для начала им надо привезти форму, бутсы и отправить за ними самолёт.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 11:28
Я не удивлюсь, если чиновники РФС, в том числе и этот товарищ, верят в чертей, домовых и леших.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 11:27, ред.
Опять РФС по наезженной колее поехал. Впрочем, он с неё и не слазил. С другой стороны, если откровенно, мне всё равно, с кем будет встречаться наша сборная. Даже если договорятся с испанцами или бразильцами. Чес. слово. Всё равно. Хотите верьте, хотите нет. Как представлю на поле наших неучей с выпущенными из трусов футболками и со спущенными гетрами, которые, по большому счёту, НИЧЕГО не умеют, весь аппетит пропадает.
Видишь ли, договариваются. Скоро нас обрадуют. В воздух чепчики бросайте.
Я вообще удивляюсь нашему народу. Полный стадион на матче с Гранадой. Делать что ли нечего...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:26
Работает человек, не покладая рук!))
зигзаг
зигзаг
вчера в 11:21
Никому эти игры не надо. Всем интересно смотреть на игры мастеров,
112910415
112910415
вчера в 11:20
Знаковые соперники позитивно ответили :
- Кто?! Что?!
альсато
альсато
вчера в 10:34
Что значит: "ЧТОБЫ НЕ СПУГНУТЬ"?..Уважаемый Денис Соловьев, вы в своем уме?
lotsman
lotsman
вчера в 10:03
Один знаковый соперник уже опроверг проведение переговоров.)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:47, ред.
Бурунди? Или Гвинея-Бисау?
mn9e7ks6mp9r
mn9e7ks6mp9r
вчера в 09:36
Пока слышны только обещания, у серьезных соперников весь график расписан на год вперёд
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 