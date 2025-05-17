В РФС заявили о переговорах со знаковыми соперниками для сборной России

Вице-президент РФС Денис Соловьев дал комментарий источнику относительно возможных соперников сборной России по товарищеским матчам.
Знаю, с кем сейчас ведутся переговоры. Но чтобы не спугнуть, немного подожду. Это будут знаковые соперники.
В июне национальная команда проведёт игры с Нигерией (6 июня дома) и Белоруссией (10 июня на выезде).
- Кто?! Что?!
- Кто?! Что?!
Видишь ли, договариваются. Скоро нас обрадуют. В воздух чепчики бросайте.
Я вообще удивляюсь нашему народу. Полный стадион на матче с Гранадой. Делать что ли нечего...
Видишь ли, договариваются. Скоро нас обрадуют. В воздух чепчики бросайте.
Я вообще удивляюсь нашему народу. Полный стадион на матче с Гранадой. Делать что ли нечего...