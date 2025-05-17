В РФС заявили о переговорах со знаковыми соперниками для сборной России

Вице-президент РФС Денис Соловьев дал комментарий источнику относительно возможных соперников сборной России по товарищеским матчам.

Знаю, с кем сейчас ведутся переговоры. Но чтобы не спугнуть, немного подожду. Это будут знаковые соперники.