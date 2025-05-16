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В РФС сообщили о готовности Аргентины сыграть с Россией

вчера, 09:19

Вице-президент РФС Денис Соловьев прокомментировал источнику информацию о том, что сборная России может провести товарищеский матч с командой Аргентины.

Как ранее сообщил TyC Sports, южноамериканцы уже договорились о проведении игры с Китаем осенью. Отмечается, что вторым соперником аргентинцев может стать Россия, Южная Корея или Япония.

Закончился конгресс ФИФА в Парагвае. По Бразилии информация появилась в СМИ, её никто не подтверждал. По Аргентине был диалог. Он происходил некоторое время назад — они готовы. Но всё упирается в календарь и коммерческие условия.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:06
Денис Соловьёв очень эффективен!
Ну, или не очень
альсато
альсато
вчера в 13:13
Когда готовы обе стороны-тогда есть дата проведения!....пока, что надписи на заборе....
Даврон Караев
Даврон Караев
вчера в 11:38
а федерация футбола Аргентины совсем другое говорит😁😁😁
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:14
Это было бы интересно посмотреть.
sv_1969
sv_1969 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 10:13
Ну могут и третий состав выставить. Или U 21. Все равно сильнее будут
Брулин
Брулин
вчера в 10:10
Аргентинцам это зачем? Матч со сборной России им ничего не даёт в спортивном плане.
swj2xp5sqkjc
swj2xp5sqkjc
вчера в 10:07
Этим точно миллион надо заплатить за игру.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:07
Сколько, в твердой валюте, предлагает нам Аргентина, чтобы увидеть и сыграть с Валерой и К"
Что,что?
Наоборот...
А оно нам нужно?
Лишние деньги завелись?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:03
Мы не готовы зато, у нас даже сборной нет кроме солянки
Вещий
Вещий
вчера в 09:54
Все пока вилами по воде...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:47
Аргентинцы сыграют с Китаем и Японией. Россия с Ираном. Вроде с ними ведут переговоры. И то неизвестно. Запасной вариант-- Гвинея.
Capral
Capral
вчера в 09:24
Обычная отмазка. Уже надоело.
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