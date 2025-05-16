В РФС сообщили о готовности Аргентины сыграть с Россией

Вице-президент РФС Денис Соловьев прокомментировал источнику информацию о том, что сборная России может провести товарищеский матч с командой Аргентины.
Как ранее сообщил TyC Sports, южноамериканцы уже договорились о проведении игры с Китаем осенью. Отмечается, что вторым соперником аргентинцев может стать Россия, Южная Корея или Япония.
Закончился конгресс ФИФА в Парагвае. По Бразилии информация появилась в СМИ, её никто не подтверждал. По Аргентине был диалог. Он происходил некоторое время назад — они готовы. Но всё упирается в календарь и коммерческие условия.
Ну, или не очень
Ну, или не очень
Что,что?
Наоборот...
А оно нам нужно?
Лишние деньги завелись?
Что,что?
Наоборот...
А оно нам нужно?
Лишние деньги завелись?