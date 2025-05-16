В РФС сообщили о готовности Аргентины сыграть с Россией

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вчера, 09:19

Вице-президент РФС Денис Соловьев прокомментировал источнику информацию о том, что сборная России может провести товарищеский матч с командой Аргентины.

Как ранее сообщил TyC Sports, южноамериканцы уже договорились о проведении игры с Китаем осенью. Отмечается, что вторым соперником аргентинцев может стать Россия, Южная Корея или Япония.