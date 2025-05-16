Ассоциация футбола Аргентины не подтвердила возможный матч с Россией

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вчера, 10:59

В пресс-службе Ассоциации футбола Аргентины ответили на вопрос источника, действительно ли сборная России рассматривается в качестве одного из соперников по товарищескому матчу в октябре этого года.

Ранее TyC Sports сообщил, что южноамериканцы договорились о проведении игры с Китаем осенью, а вторым соперником может стать Россия, Южная Корея или Япония.

Нет, ничего не подтверждено.