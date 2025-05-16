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Ассоциация футбола Аргентины не подтвердила возможный матч с Россией

вчера, 10:59

В пресс-службе Ассоциации футбола Аргентины ответили на вопрос источника, действительно ли сборная России рассматривается в качестве одного из соперников по товарищескому матчу в октябре этого года.

Ранее TyC Sports сообщил, что южноамериканцы договорились о проведении игры с Китаем осенью, а вторым соперником может стать Россия, Южная Корея или Япония.

Нет, ничего не подтверждено.

Ранее в РФС сообщили, что диалог об игре с Аргентиной был.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:56
Продолжаю заголовок: ... чтобы не опозорить её.
протон
протон
вчера в 15:46
Какая боль, какая боль.
Аргентина не приедет играть с Россией в футболь.
112910415
112910415
вчера в 15:04
Слабы в коленках оказались! )
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 14:26
Имею право)
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 14:25
Вы и те, кто наставил вам лайков, заголовок и ответ ФФ Аргентины читали ? Наверняка прочитали и всё поняли, но шпильку обязательно надо вставить. Причём не по делу.
Николай 1
Николай 1
вчера в 14:05
Рассылаются письма с приглашением сыграть всем федерациям.
Когда на экране появляется надпись: "Письмо доставлено" пишем на соккере, что такая-то страна готова с нами сыграть.
На надпись : "Письмо не прочитано" пишем : "Отказались".
Потом делаем вывод: Нашей футбольной сборной все боятся.
Ура РФС!
альсато
альсато
вчера в 14:01
меня наверное сейчас снова на "пятнадцать" суток отправят)))))...но я как в том анекдоте : пью метиловый спирт , вместо этилового и кричу (при этом) помогите))хНЕ РЕКЛАМА)..Так нашли редактора новостей?))))
100лет
100лет
вчера в 13:12
Аргентина боится наших парней🤣
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 12:52
У России сколько там побед подряд с разгромными счетами. Неужели они хотят, чтобы чемпионы мира их с землей сравняли? Еще есть много стран, с которыми можно разораться.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:26
Вы перепутали нас с Бангладешем
adekvat
adekvat
вчера в 11:45
В лучшие времена то с Аргентиной договорится сложно было, а сейчас и подавно.
Capral
Capral
вчера в 11:40
Так и хочется сказать- за......ли!!!!!!!
Для меня, что новости про Захаряна, что новости про мнимые игры сборной- одно и тоже...
jcqw5e4tzv2x
jcqw5e4tzv2x
вчера в 11:39
Изначально ясно что утка 🦆
bhfzfcw6r35p
bhfzfcw6r35p
вчера в 11:38
Ясное дело, Аргентина боится воинов Волеры.
Vilar
Vilar
вчера в 11:29
В рфс есть птицефабрика и оттуда улетают утки.
Брулин
Брулин
вчера в 11:26
Имитация бурной деятельности от РФС, только и всего..
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:19, ред.
Вице-президент РФС Денис Соловьев :
-"Тихо сам с собою я веду беседу...
домик я построил, ну а крыша.. едет.
нету нету нету нету нету нету
тихо сам с собою я веду беседу..." )))
drug01
drug01
вчера в 11:19
Значит будем искать других соперников
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:16, ред.
Дзюба vs Месси. Наконец-то лучшие игроки современности встретятся лицом к лицу.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:01
Зачем непроверенную шумиху создавать...
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