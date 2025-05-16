Ассоциация футбола Аргентины не подтвердила возможный матч с Россией

В пресс-службе Ассоциации футбола Аргентины ответили на вопрос источника, действительно ли сборная России рассматривается в качестве одного из соперников по товарищескому матчу в октябре этого года.
Ранее TyC Sports сообщил, что южноамериканцы договорились о проведении игры с Китаем осенью, а вторым соперником может стать Россия, Южная Корея или Япония.
Нет, ничего не подтверждено.
Ранее в РФС сообщили, что диалог об игре с Аргентиной был.
-"Тихо сам с собою я веду беседу...
домик я построил, ну а крыша.. едет.
нету нету нету нету нету нету
тихо сам с собою я веду беседу..." )))
-"Тихо сам с собою я веду беседу...
домик я построил, ну а крыша.. едет.
нету нету нету нету нету нету
тихо сам с собою я веду беседу..." )))