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Ямаль хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны»

вчера, 13:07

«Барселона» намерена подписать новый контракт с нападающим Ламином Ямалем.

Представители молодого форварда требуют, чтобы Ямаль стал самым высокооплачиваемым игроком каталонского клуба после подписания новой сделки.

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Все комментарии
Mr_Tim
Mr_Tim
вчера в 20:47
17 Лет! губу то куда задирать!!! отступных лярд . зп.. и.т.д.. так и в депутата не долго превратиться)) Фати тут вспомнил парень совсем после травмы сник..( В МЮ может податься там пригодиться)
Маг_тм
Маг_тм ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 19:49
Меня лично абсолютно не напрягает его вид, впрочем и вид любого, если он не одет как лгбт конечно
Agamaga005
Agamaga005 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:24
Да как видим хейтить можно оказывается за внешний вид, за пяточки, если ты просто предвзят.
Много ли пользы, допустим, от того же Холанда в МС? Зато получает огромные деньги, но это ведь совсем не напрягает тех, кто хейтит Ямаля, как пример.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 19:17
Потолок зарплат обязаны вести 100%. Кого не устраивает - на выход! Ямаль заслужил большой контракт по деньгам, он играет не хуже, чем взрослые партнёры, он уже один из претендентов на ЗМ, но загибать слишком не стоит.
И вещать ярлыки многие готовы моментально, им только повод дай, их то прическа не устраивает, то пяточки... Хотя главный раздражитель - его польза клубу в таком раннем возрасте. Согласен с маг, нам должно быть всё равно сколько они получают, лично я получаю удовольствие от игры Ямаля.
И не нам их судить за аппетиты, будь у нас такой талант, мы бы просили точно не меньше!)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:35
Никак на осьминога не насобирает?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:24
Ой.. а как сейчас фанаты Барсы будут хейтить Мбапе? Сейчас у Каталонцев появился игрок уровня Вини и Мбапе, надеюсь поймут, что все мега звезды так капризны. Игроки понимают что в футболе крутятся огромные деньги, и как главные дережеры, хотят чтобы им оплачивали соответственно. Что касается нас, Нам вообще пофиг должно быть сколько они хотят, и сколько зарабатывают, главное мы получаем удовольствие от их игры.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 14:16
за каждый гол и передачу пусть бы деньги получал, а не просто так
Capral
Capral
вчера в 14:10, ред.
Всё очень предсказуемо было с самого начала, о чём я предупреждал- фраерок ещё переплюнет, даже самого пистона- по жадности и нахальству. Запросы агентов фраерка- это только хотелки, самого Ямальки, которые он, тщательно маскирует... Думаю, сейчас, начнется самое интересное.
Все его, пижонские пяточки и самолюбование- говорят о многом.
lazzioll
lazzioll
вчера в 13:53
а как же барселона больше чем клуб, это одна семья и прочий 73 который они несут с экранов))) вот и вся бескорыстность. чета ржу даже. уже был недавно один такой невысокий "семьянин", так семью любил и все для нее делал, что вогнал клуб в долги из которых 10 лет вылезти не могут. больше чем клуб...
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:43, ред.
Ну вот и началось то, о чём говорили ещё в начале сезона. Стоило Ямалю блеснуть своим талантом, который у молодого испанца без сомнений имеется, как новоиспечённая "звезда" натянул на себя корону до небес. И это при том, что парню всего-то 17 лет. Тот же Месси тоже выбивал огромные зарплаты, переписывая контракты каждый год, вот только аргентинец начал это делать, уже когда твёрдо закрепился в статусе главной "звезды" не только Барселоны, а и всего мира, и после того как своими действиями на поле помог команде завоевать всевозможные титулы, включая ЛЧ.

А Ламин только первый сезон показал футбол высокого уровня, и то пока без какой-то стабильности, а больше фрагментами, и уже захотел роль главной и единственной "звезды" в команде. Напомню ещё раз, в 17 лет! И если в таком возрасте у Ламина уже такое заоблачное эго, что же будет дальше. А дальше, после финансовых запросов, будет вмешательство в тренировочный процесс, а после и в трансферную политику. Тем более Ямаль уже высказывался с кем ему удобней играть, и кого нельзя отпускать из команды. Всё это мы уже видели относительно недавно, и все мы видели к чему это всё привело. К игровому и финансовому кризису Барселоны, а после - практически к банкротству клуба.

Какой бы ни был хороший и талантливый игрок, он не может быть выше команды, выше клуба. А если такое случается, обычно страдает и клуб, и сама команда, что в последствии выливается в очень серьёзные проблемы для этого клуба.

Знаю, большинство болельщиков Барселоны сейчас меня забросают тухлыми яйцами, но время покажет кто был прав, а кто нет.
shlomo
shlomo
вчера в 13:17
Платить ему больше всех нельзя не потому, что он попросит еще больше, а потому что может быстро выгореть. А вообще, долго на вершине остаются только закомплексованные и немного отбитые игроки, которым нужно что-то кому-то все время доказывать.... за редким исключением.... Криштиану из бедной семьи, у Лео были проблемы с ростом. Желание компенсировать свою неполноценность. Это не единственная, но первопричина..... У Роналду высокое эго как защитный механизм. Затем уже страх потерять статус.... У Месси также сравнения с Марадоной, высокие ожидания и давление от аргентинцев.

Тема сложная. Если понаблюдать за собой и своей мотивацией делать что-то, тоже много чего интересного можно обнаружить ... :)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:12
Щас остальным зп понизят)))
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