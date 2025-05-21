Ямаль хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны»

«Барселона» намерена подписать новый контракт с нападающим Ламином Ямалем.
Представители молодого форварда требуют, чтобы Ямаль стал самым высокооплачиваемым игроком каталонского клуба после подписания новой сделки.
«Барселона» намерена подписать новый контракт с нападающим Ламином Ямалем.
Представители молодого форварда требуют, чтобы Ямаль стал самым высокооплачиваемым игроком каталонского клуба после подписания новой сделки.
Тема сложная. Если понаблюдать за собой и своей мотивацией делать что-то, тоже много чего интересного можно обнаружить ... :)))
Тема сложная. Если понаблюдать за собой и своей мотивацией делать что-то, тоже много чего интересного можно обнаружить ... :)))
А Ламин только первый сезон показал футбол высокого уровня, и то пока без какой-то стабильности, а больше фрагментами, и уже захотел роль главной и единственной "звезды" в команде. Напомню ещё раз, в 17 лет! И если в таком возрасте у Ламина уже такое заоблачное эго, что же будет дальше. А дальше, после финансовых запросов, будет вмешательство в тренировочный процесс, а после и в трансферную политику. Тем более Ямаль уже высказывался с кем ему удобней играть, и кого нельзя отпускать из команды. Всё это мы уже видели относительно недавно, и все мы видели к чему это всё привело. К игровому и финансовому кризису Барселоны, а после - практически к банкротству клуба.
Какой бы ни был хороший и талантливый игрок, он не может быть выше команды, выше клуба. А если такое случается, обычно страдает и клуб, и сама команда, что в последствии выливается в очень серьёзные проблемы для этого клуба.
Знаю, большинство болельщиков Барселоны сейчас меня забросают тухлыми яйцами, но время покажет кто был прав, а кто нет.
А Ламин только первый сезон показал футбол высокого уровня, и то пока без какой-то стабильности, а больше фрагментами, и уже захотел роль главной и единственной "звезды" в команде. Напомню ещё раз, в 17 лет! И если в таком возрасте у Ламина уже такое заоблачное эго, что же будет дальше. А дальше, после финансовых запросов, будет вмешательство в тренировочный процесс, а после и в трансферную политику. Тем более Ямаль уже высказывался с кем ему удобней играть, и кого нельзя отпускать из команды. Всё это мы уже видели относительно недавно, и все мы видели к чему это всё привело. К игровому и финансовому кризису Барселоны, а после - практически к банкротству клуба.
Какой бы ни был хороший и талантливый игрок, он не может быть выше команды, выше клуба. А если такое случается, обычно страдает и клуб, и сама команда, что в последствии выливается в очень серьёзные проблемы для этого клуба.
Знаю, большинство болельщиков Барселоны сейчас меня забросают тухлыми яйцами, но время покажет кто был прав, а кто нет.