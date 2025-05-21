Кипрский «Арис» объявил о продлении контракта с Кокориным до лета 2026 года

Пресс-служба «Ариса» сообщила, что кипрский клуб продлил контракт с российским форвардом Александром Кокориным до лета 2026 года.
В минувшем сезоне Саша забил 11 голов и разделил с Гомисом первое место в списке бомбардиров, а также был основным капитаном команды. Новый контракт рассчитан еще на один год. Ну что сказать. Продолжение следует.
А другие и не понимают...)
А другие и не понимают...)
Сашко и заиграл, и перестал бузить и ... полностью прошёл путь исправления...
В народе, в подобных случаях, говорят:
- Нашёл свое место!)
Сашко и заиграл, и перестал бузить и ... полностью прошёл путь исправления...
В народе, в подобных случаях, говорят:
- Нашёл свое место!)