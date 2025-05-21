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Кипрский «Арис» объявил о продлении контракта с Кокориным до лета 2026 года

вчера, 09:57

Пресс-служба «Ариса» сообщила, что кипрский клуб продлил контракт с российским форвардом Александром Кокориным до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Саша забил 11 голов и разделил с Гомисом первое место в списке бомбардиров, а также был основным капитаном команды. Новый контракт рассчитан еще на один год. Ну что сказать. Продолжение следует.

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Все комментарии
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вчера в 14:01
Ну так суперзвезда ведь по меркам Кипра.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:01
Спасибо киприотам, что мы Кокошу ещё как минимум год видеть у себя не будем, ещё бы и не слышать ни его ни про него.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:26
Кокошка на Кипре - иностранец с табуреткой, как Карбофос.)
Шуnя771
Шуnя771 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 11:48
Но ведь понял!
А другие и не понимают...)
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:45
Просто понял, что время ушло, стал взрослее и в последнем вагоне пытается подзаработать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:02
Вот что делает оздоровительный, лечебный климат теплого и гостеприимного Кипра!
Сашко и заиграл, и перестал бузить и ... полностью прошёл путь исправления...
В народе, в подобных случаях, говорят:
- Нашёл свое место!)
sihafazatron
sihafazatron ответ матос (раскрыть)
вчера в 10:50
аааа точно-точно, спасибо. Что-то попутал)) Для меня они очень похожи)))
матос
матос ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:34
на острове Кипр)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:16
Первый парень на деревне, а в деревне один дом.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:02
Еще побегает в Греции годик, лишь бы не хулиганил)
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