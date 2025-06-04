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Чемпион Италии продлит контракт с основным голкипером

сегодня, 10:46

«Наполи» продлит контракт с вратарём Алексом Меретом до июня 2027 года. Игрок будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон. Отмечается, что переговоры о продлении контракта шли почти год.

Напомним, Мерет перешёл в «Наполи» из «Удинезе» в июле 2018 года. Его действующий контракт истекает текущим летом. В прошедшем сезоне 28-летний голкипер сыграл 34 матча в Серии А (25 пропущенных мячей и 17 игр на ноль) и один «сухой» матч в Кубке Италии. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что два клуба борются за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

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th4p8vfe43vy
th4p8vfe43vy
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