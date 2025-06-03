«Лацио» возвращает тренера, с которым выходил в Лигу чемпионов. Прощание оказалось ошибкой

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вчера, 19:00

К Барони не должно быть претензий.

Неудачный сезон

Болельщики «Лацио» привыкли к тому, что команда регулярно участвует в еврокубках, а в лучшее время способна претендовать даже на плей-офф Лиги чемпионов. По этим меркам что текущий, что прошлый сезон откровенно не задались.

Прошлым летом в команду пришёл новый главный тренер. Президент «Лацио» Клаудио Лотито сделал ставку на Марко Барони – и начали «орлы» действительно хорошо. Коллектив шёл в пятёрке, несколько раз забирался в зону Лиги чемпионов. Особенно ударный отрезок выдали осенью и в начале зимы – тогда в семи матчах одержали шесть побед. Но с тех пор ничего выдающегося не случилось.

Из-за нестабильности в заключительных турах римляне и лишились путёвки в еврокубки. Команда стала чаще раздавать очки – ничью у «Лацио» вырывали даже «Удинезе», «Торино» и «Парма», в пяти заключительных турах – одна победа. И как итог – команда завершила сезон Серии А на седьмой строчке. Результат тот же, что и в прошлом году, но тогда команда отобралась в Лигу Европы, а теперь осталась ни с чем. До путёвки в Лигу конференций не хватило трёх очков, а «Рома», попавшая в Лигу Европы, опередила «орлов» на четыре балла.

В оценке работы Барони не всё так однозначно

Вроде всё складывается в понятную картину. Барони не смог дать стабильный результат и после многообещающего начала просел. Команда не выдержала конкуренцию с «Фиорентиной», «Ювентусом» и «Ромой», хотя тех на дистанции сезона тоже бросало из жара в холод. В конце концов, «бело-голубые» не отобрались ни в Лигу Европы, ни даже в Лигу конференций. Отсюда и отставка.

С другой стороны, для оценки работы специалиста нужно понимать контекст. Барони пришёл в команду с довольно скромными амбициями на рынке. «Бело-голубые» не претендуют на топ-сделки и не разбрасываются деньгами, стараясь регулярно находить алмазы за копейки. 61-летний менеджер получил в распоряжение команду с седьмым по совокупной стоимости составом в Серии А. По тратам на усиление «Лацио» в текущем сезоне стал только девятым – клуб потратил на трансферы 53 миллиона евро.

«Орлы» стремились укомплектовать состав за счёт аренд и футболистов с неоднозначной репутацией. Жиго подхватили только на год, того же Гендузи брать элементарно опасались из-за его характера. Реда Белаине – молодой опорник, за которого «Верона» просто не могла потребовать много, а Тианни Нослин провёл только один полноценный сезон в Италии.

И вот с такими вводными боссы «Лацио» ожидали, что Барони выведет команду в еврокубки. Ранее римлянам это удавалось – так что допустимо говорить о неудаче. Но то, что требовали от Барони, — это прыжок выше головы.

У римлян – болезненная любовь к оптимизации

Это видно уже по трансферной кампании в завершившемся сезоне – и ведь это тянется из года в год. Римляне ранее даже не превышали планку в 45 миллионов евро, в сезоне-21/22 потратили на усиление смехотворные 13,8 миллиона. Тяга тратиться по минимуму и выжимать из этого максимум уже оформилась в полноценную философию. Летом 2023 года «орлы» претендовали на Арсена Захаряна – выбор стоял между ним и полузащитником Даити Камадой. При этом на первого пришлось бы потратиться (компенсация для «Динамо»), а японец стал свободным агентом и достался бы им бесплатно. Конечно, выбрали последнего.

То же самое, даже в большей степени, происходит с выбором тренера. Сарри разбаловал Лотито – выйдя в Лигу чемпионов, он пробил потолок. А потом ещё и пробился в плей-офф из группы с «Атлетико», «Селтиком» и «Фейеноордом». Но параллельно с этим римляне терпели крушение в чемпионате Италии. Сарри ушёл – экстренно назначили Игора Тудора. И ведь хорват поднял команду с девятого места на седьмое, вывел в ЛЕ . Тем не менее, с менеджером попрощались, а Лотито отметил:

Говорят, что Тудор отлично справился и вывел «Лацио» в Лигу Европы. На самом деле с тех пор, как я здесь, команда играла там 15 или 16 раз. Тренеров и игроков можно заменить. Все они полезны, но никто не является незаменимым. Важно, чтобы клуб оставался стабилен.

В этом вся суть менеджмента «орлов». Тратить «бело-голубые» стремятся по минимуму – и в то же время хотят, чтобы тренер выжимал максимум из скромного кадрового ресурса, боролся за Лигу чемпионов.

Сарри уже знаком с командой

Маурицио Сарри – проверенный кандидат для «Лацио». Римляне при опытном специалисте добились одного из главных успехов в 21-м веке – заняли второе место по итогам сезона (круче было только на границе тысячелетий – в сезоне-99/00 стали чемпионами Италии).

Маурицио морально истощили последние месяцы в «Лацио» – в конце февраля «орлы» уступили «Фиорентине», март начался с поражений от «Милана», «Баварии» и «Удинезе». В итоге Сарри ушёл из команды. При этом сообщалось, что у него испортились отношения с Клаудио Лотито, сам функционер отмечал, что тренер чувствовал себя преданным.

Показательно, что Сарри потребовался год, чтобы восстановиться ментально – и только сейчас он готов вернуться к работе. Для «Лацио» это сто процентов лучший кандидат из возможных, но вот стоит ли Маурицио второй раз заходить в клуб – большой вопрос.