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Санчо попрощался с «Челси»

вчера, 23:27

Нападающий Джейдон Санчо, принадлежащий «Манчестер Юнайтед», в своих соцсетях попрощался с «Челси», за который выступал в прошедшем сезоне на правах аренды.

Спасибо за этот опыт. Люблю всех в «Челси», кто заставил меня почувствовать себя как дома. Благодарю партнёров по команде, персонал и болельщиков. Желаю клубу всего наилучшего в будущем. Искренне благодарен. Спасибо, «синие».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб не выкупит 25-летнего вингера у «Манчестер Юнайтед», так как не смог согласовать с игроком условия личного контракта. «Челси» выплатит МЮ штраф в размере 5 млн фунтов за невыполнение условия обязательного выкупа.

В минувшем сезоне Санчо провёл за «Челси» 31 матч в Английской Премьер-Лиге, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

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Интересно, куда теперь перейдёт, кто его купит или аренда.
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