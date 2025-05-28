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Рио Фердинанд после финала ЛЧ покинет канал, на котором работал 10 лет

вчера, 16:57
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер31.05.2025 в 22:00 Не начался

Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Интером» станет последним для Рио Фердинанда в качестве постоянного эксперта TNT Sports.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии стал работать на телеканале в 2015 году, когда он ещё назывался BT Sport. У себя в соцсетях экс-футболист написал следующее:

Я принял трудное решение уйти из TNT Sports после финала Лиги чемпионов. После ухода из футбола для меня стало честью говорить о любимой игре на протяжении уже десяти лет, для любителей спорта, которые смотрят BT Sport и TNT Sports.

Я хочу выразить признательность за огромную поддержку команде за кулисами, чья тяжёлая работа часто остаётся незамеченной, но была необходима для нашего успеха.

Я взволнован тем, что принесёт мне будущее, буду проводить больше времени с семьёй, сосредотачиваюсь на Rio Ferdinand Presents (футбольный подкаст — прим.ред.) и других деловых интересах. Надеюсь оставаться на связи со всеми вами в разных качествах. Ещё раз спасибо за всё.

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