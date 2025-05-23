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Okko запустит полноценную выездную студию в городе проведения финала ЛЧ

вчера, 16:32
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер31.05.2025 в 22:00 Не начался

Впервые в истории российского спортивного вещания Okko запустит полноценную выездную студию в городе проведения финала Лиги чемпионов — Мюнхене.

Как отмечает пресс-служба онлайн-кинотеатра, в гостях ожидаются звёзды мирового футбола: Марко Матерацци, Робер Пирес и Диего Лугано, а также эксперты, в том числе Юрий Сёмин и Нобель Арустамян. Cтудия Okko будет выходить в эфир каждый день с 26 мая в 20:00 по московскому времени.

В день финала также будет работать студия из Москвы, её ведущим станет Денис Алхазов, а в гости придут Сергей Игнашевич и Дмитрий Чельцов.

Матч ПСЖ — «Интер» прямо со стадиона «Альянц Арена» прокомментируют Владимир Стогниенко и Роман Гутцайт.

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LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 17:04, ред.
Пора уже окко выводить в федеральные каналы вместо матч тв
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:53
Мне одному показалось или они действительно "вштырились"? )))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:44
В студии ОККО будто NBA обсуждают)))
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