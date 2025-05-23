Okko запустит полноценную выездную студию в городе проведения финала ЛЧ

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вчера, 16:32

Впервые в истории российского спортивного вещания Okko запустит полноценную выездную студию в городе проведения финала Лиги чемпионов — Мюнхене.

Как отмечает пресс-служба онлайн-кинотеатра, в гостях ожидаются звёзды мирового футбола: Марко Матерацци, Робер Пирес и Диего Лугано, а также эксперты, в том числе Юрий Сёмин и Нобель Арустамян. Cтудия Okko будет выходить в эфир каждый день с 26 мая в 20:00 по московскому времени.

В день финала также будет работать студия из Москвы, её ведущим станет Денис Алхазов, а в гости придут Сергей Игнашевич и Дмитрий Чельцов.