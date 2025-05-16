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Игры сборной России с Нигерией и Белоруссией покажет «Матч ТВ»

вчера, 13:46

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет товарищеские матчи сборной России, которые пройдут в июне.

6 числа национальная команда на стадионе «Лужники» в Москве сыграет с Нигерией. 10-го на новом Национальном стадионе в Минске состоится встреча с Белоруссией.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал:

Спустя четыре года сборная России возвращается в «Лужники», будем надеяться, что это добрый знак для всех футбольных болельщиков, соскучившимся по большим матчам сборной России. За неделю «Матч ТВ» покажет две игры из «Лужников» — Суперфинал Кубка России и матч национальной команды против сборной Нигерии — это большая честь для нас.

Тройке нападающих команды Нигерии может позавидовать любая сборная мира — Лукман, Бонифац и Осимхен могут сделать шоу из любой игры. Поэтому проверка для сборной России, которая не пропускает восемь матчей подряд, будет серьёзнейшая и в любом случае болельщики получат классное зрелище.

А 10-го июня мы откроем новый Национальный стадион в Минске. Очень приятно, что братья-белорусы доверили именно сборной России право быть соперниками в этом важном для них событии. Футбольный сезон подходит к концу, но нас ожидает ещё несколько очень ярких событий, которые мы проживём на «Матч ТВ»!

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Все комментарии
альсато
альсато ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:09
да все нормально, Друг мой!...я так вообще (по местному) скомандовал отбой!))))
sv_1969
sv_1969 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 12:00
Да уж это были Глыбы! Извините что поздно отвечаю!Только с суток пришел)
альсато
альсато ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 10:46
я Вас понимаю!...нуу, что делать..Кости Махарадзе,Володи Перетурина,Владимира Маслаченко,Аркаши Галинского, Николая Озерова и многих других уже нет...к сожалению...
sv_1969
sv_1969 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 18:24
Это так, но я не могу слушать пустобрехство!
альсато
альсато ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:58
а с другой то стороны..это ведь здорово, что будут транслировать))))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:24
Ждём с нетерпением.
sv_1969
sv_1969 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:21
Ох уж эта разница... Я думаю кому если есть с чем и с кем сравнивать, давно все поняли. И сравнение это далеко не в пользу срач тв)))
альсато
альсато ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:26
"срач" тв-тоже необходим, чтоб понять разницу)))
jcfhhuh9sbt2
jcfhhuh9sbt2
вчера в 15:13
Опять звук на телевизоре выключать придётся
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:22
Будем посмотреть а потом обсуждать матчи....
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:19
Ну а кто ещё то? Только срач тв
sxssukmg8y5c
sxssukmg8y5c
вчера в 14:03
Будет что посмотреть за бокалом пива
Гость
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