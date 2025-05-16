Игры сборной России с Нигерией и Белоруссией покажет «Матч ТВ»

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет товарищеские матчи сборной России, которые пройдут в июне.

6 числа национальная команда на стадионе «Лужники» в Москве сыграет с Нигерией. 10-го на новом Национальном стадионе в Минске состоится встреча с Белоруссией.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» прокомментировал:

Спустя четыре года сборная России возвращается в «Лужники», будем надеяться, что это добрый знак для всех футбольных болельщиков, соскучившимся по большим матчам сборной России. За неделю «Матч ТВ» покажет две игры из «Лужников» — Суперфинал Кубка России и матч национальной команды против сборной Нигерии — это большая честь для нас.

Тройке нападающих команды Нигерии может позавидовать любая сборная мира — Лукман, Бонифац и Осимхен могут сделать шоу из любой игры. Поэтому проверка для сборной России, которая не пропускает восемь матчей подряд, будет серьёзнейшая и в любом случае болельщики получат классное зрелище.

А 10-го июня мы откроем новый Национальный стадион в Минске. Очень приятно, что братья-белорусы доверили именно сборной России право быть соперниками в этом важном для них событии. Футбольный сезон подходит к концу, но нас ожидает ещё несколько очень ярких событий, которые мы проживём на «Матч ТВ»!