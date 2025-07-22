Мбаппе будет играть за «Реал» в сезоне-2025/26 под 10-м номером

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вчера, 21:09

Нападающий «Реала» принял решение сменить игровой номер.

Как сообщается, в новом сезоне форвард будет играть за «сливочных» под 10-м номером. Сейчас француз выступает за мадридский клуб под 9-м номером.