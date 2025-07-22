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Мбаппе будет играть за «Реал» в сезоне-2025/26 под 10-м номером

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пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:39
хотят новый рекорд по продажам 10 ))
YNWA
YNWA
вчера в 22:38
Думает лучше играть будет?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:35, ред.
Маркетинговый ход..
Теперь зрители...все обладатели футболок с номером 9 пойдут в магазин за "десяткой"....
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:05
Уже и до десятки добрался... Шустрый молодой человек. Но, если это только поможет Реалу?
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