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«Спартак» интересуется защитником «Галатасарая»

вчера, 10:06

Защитник «Галатасарая» Карлос Куэста может перейти в московский «Спартак».

Согласно данным из источника, «красно-белые» уже находятся в переговорном процессе с турецким клубом. Переход 26-летнего колумбийца оценивается в сумму около 7 млн евро.

Куэста перешёл в «Галатасарай» в феврале 2025 года и провёл за команду 9 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Напомним, что недавно стало известно об интересе «Спартака» к уругвайскому защитнику Себастьяну Касересу.

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Все комментарии
Termez Zidan
Termez Zidan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:12
Зенит давно стал южноамериканской,только остаётся в каком из чемпионатов играть бразильскую или аргентинскую
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:27, ред.
Да ...да....
Обычно если чек на покупку утерян...и возврат невозможен...остаётся его только перепродать...выдав за нормальный продукт...
Не очень по-совести.....но....
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:24
А мне кажется что нет странного! Или парень оказался с непростым характером! Или проглядели что-то при мед осмотре! И решили скинуть пока не поздно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:47
Что то странное и мистическое есть в этом трансфере...
Турки 3 месяца назад купили парня за 8 млн...чтоб продать Спартаку за 7 млн????
9dqwjv58jyes
9dqwjv58jyes
вчера в 10:44
Лишь бы кого-то схватить, надо не надо.
drug01
drug01
вчера в 10:43
Спартак хочет укрепить оборону!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:37
Скорее бы уже закрылась трансферная форточка - надоело каждый день читать слухи об интересе Спартака к очередному гастарбайтеру. Вся кадровая политика клуба, к сожалению, строится именно на них. Впрочем, о чём это я? Какая ещё политика? Сомневаюсь, что у руководства красно-белых вообще есть хоть какой-то план, который подразумевает развитие клуба. А заслуженные ветераны, почему-то молчат.
Шуня771
Шуня771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:35
После вас там уже ничего путёвого не осталось...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:17
Народная переключилась на Южную Америку...
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