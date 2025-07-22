«Спартак» интересуется защитником «Галатасарая»

Защитник «Галатасарая» Карлос Куэста может перейти в московский «Спартак».
Согласно данным из источника, «красно-белые» уже находятся в переговорном процессе с турецким клубом. Переход 26-летнего колумбийца оценивается в сумму около 7 млн евро.
Куэста перешёл в «Галатасарай» в феврале 2025 года и провёл за команду 9 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
Напомним, что недавно стало известно об интересе «Спартака» к уругвайскому защитнику Себастьяну Касересу.
Обычно если чек на покупку утерян...и возврат невозможен...остаётся его только перепродать...выдав за нормальный продукт...
Не очень по-совести.....но....
Обычно если чек на покупку утерян...и возврат невозможен...остаётся его только перепродать...выдав за нормальный продукт...
Не очень по-совести.....но....
Турки 3 месяца назад купили парня за 8 млн...чтоб продать Спартаку за 7 млн????
Турки 3 месяца назад купили парня за 8 млн...чтоб продать Спартаку за 7 млн????