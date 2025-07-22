«Спартак» интересуется защитником «Галатасарая»

1753168019

вчера, 10:06

Защитник «Галатасарая» может перейти в московский «Спартак».

Согласно данным из источника, «красно-белые» уже находятся в переговорном процессе с турецким клубом. Переход 26-летнего колумбийца оценивается в сумму около 7 млн евро.

Куэста перешёл в «Галатасарай» в феврале 2025 года и провёл за команду 9 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Напомним, что недавно стало известно об интересе «Спартака» к уругвайскому защитнику Себастьяну Касересу.