В ближайшие дни Индзаги подпишет контракт с «Аль-Хилялем»

Бывший главный тренер «Интера» Симоне Индзаги сегодня в Париже встретится с президентом «Аль-Хиляля». После этого итальянец подпишет с клубом из Эр-Рияда двухлетний контракт с зарплатой 26 миллионов евро в год. Позже Индзаги вместе со своей новой командой вылетит в США для участия в Клубном чемпионате мира.
Ране сообщалось, что «Аль-Хиляль» согласовал трансфер защитника «Милана».
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Теперь их мечта сбылась! Один будет бразильцев тренировать, а другой нефтедоллары получать!
Возможное "повышение" ожидает Алонсо в следующем сезоне!
Ну а так что, все правильно. Цикл закончился, пора новую команду делать. В Интере грядёт перестройка, наверное будут молодёжь недорогую покупать.... и скорее всего, Интер ничего хорошего уже не ждет. Слишком много возрастных игроков, которых нужно менять. А менять дорого. В чемпионате может еще пободаются, а вот в ЛЧ все, последний раз так далеко прошли.
Ну а так что, все правильно. Цикл закончился, пора новую команду делать. В Интере грядёт перестройка, наверное будут молодёжь недорогую покупать.... и скорее всего, Интер ничего хорошего уже не ждет. Слишком много возрастных игроков, которых нужно менять. А менять дорого. В чемпионате может еще пободаются, а вот в ЛЧ все, последний раз так далеко прошли.