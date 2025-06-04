В ближайшие дни Индзаги подпишет контракт с «Аль-Хилялем»

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сегодня, 12:55

Бывший главный тренер «Интера» сегодня в Париже встретится с президентом «Аль-Хиляля». После этого итальянец подпишет с клубом из Эр-Рияда двухлетний контракт с зарплатой 26 миллионов евро в год. Позже Индзаги вместе со своей новой командой вылетит в США для участия в Клубном чемпионате мира.

Ране сообщалось, что «Аль-Хиляль» согласовал трансфер защитника «Милана».