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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

В ближайшие дни Индзаги подпишет контракт с «Аль-Хилялем»

сегодня, 12:55

Бывший главный тренер «Интера» Симоне Индзаги сегодня в Париже встретится с президентом «Аль-Хиляля». После этого итальянец подпишет с клубом из Эр-Рияда двухлетний контракт с зарплатой 26 миллионов евро в год. Позже Индзаги вместе со своей новой командой вылетит в США для участия в Клубном чемпионате мира.

Ране сообщалось, что «Аль-Хиляль» согласовал трансфер защитника «Милана».

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 16:19
Видимо захотелось более сытной и спокойной жизни, по крайней мере на какое-то время.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 13:49
Алонсо ожидает побитие рекорда зизу или анчи, то есть четыре лиги подряд или 5+ за карьеру. Еслион байер з а полтора года в крепкого середняка превратил, то с реалом там может быть хоья бы игра уровня праймового манчестер сити
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:25
Всё интереснее и интереснее становится чемпионат Арабских Эмиратов . Как я и писал года два назад, что в скором времени он переманит многих звёзд мирового футбола ⚽️ . Так и происходит .
Вещий
Вещий
сегодня в 13:09
Три года в Аравии балду погонял - живи и радуйся жизни дальше, на лазурном берегу до скончания своих дней ... красота...:)))

Ну а так что, все правильно. Цикл закончился, пора новую команду делать. В Интере грядёт перестройка, наверное будут молодёжь недорогую покупать.... и скорее всего, Интер ничего хорошего уже не ждет. Слишком много возрастных игроков, которых нужно менять. А менять дорого. В чемпионате может еще пободаются, а вот в ЛЧ все, последний раз так далеко прошли.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 13:06
Это его так Флик "повысил", впрочем как и Анчелотти.
Теперь их мечта сбылась! Один будет бразильцев тренировать, а другой нефтедоллары получать!

Возможное "повышение" ожидает Алонсо в следующем сезоне!
Гость
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