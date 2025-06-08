Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Руководство «Арены Химки» планирует взыскать с клуба «Химки» 18 млн руб

вчера, 10:13

Автономное учреждение «Арена Химки» подало в суд иск к футбольному клубу «Химки» с требованием взыскать 17,7 миллиона рублей, следует из данных арбитражной картотеки. Заявление было зарегистрировано 4 июня, сумма иска составляет 17 783 884 рубля.

Кроме того, компания ООО «ЕЛМА‑ФАРМ» также обратилась в суд с требованием к «Химкам» на сумму 2 359 282 рубля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тимощук о давлении с Украины: «Клуб и все ребята меня поддерживают»
28 мая
«Крылья Советов» предложили «РТ-Капитал» новое мировое соглашение
22 мая
Судебный процесс по делу о смерти Марадоны приостановлен
21 мая
Бывший президент «Барсы» получил 232 тысячи евро компенсации вместо 30 млн
16 мая
«Интер» не будет платить «Спортингу» компенсацию за переход Жоау Мариу
03 мая
Сафонова могут привлечь к уголовной ответственности
30 апреля
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 12:05
Обдирают Химки как липку. Со всех сторон.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:10
А сколько ещё в этой "мутной водичке" , всевозможные деятели будут пытаться " выловить побольше рыбки"...)
Но вроде как процесс банкротства запущен и это будет сделать посложнее , но тем не менее....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 