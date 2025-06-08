Руководство «Арены Химки» планирует взыскать с клуба «Химки» 18 млн руб

Автономное учреждение «Арена Химки» подало в суд иск к футбольному клубу «Химки» с требованием взыскать 17,7 миллиона рублей, следует из данных арбитражной картотеки. Заявление было зарегистрировано 4 июня, сумма иска составляет 17 783 884 рубля.
Кроме того, компания ООО «ЕЛМА‑ФАРМ» также обратилась в суд с требованием к «Химкам» на сумму 2 359 282 рубля.
Но вроде как процесс банкротства запущен и это будет сделать посложнее , но тем не менее....
Но вроде как процесс банкротства запущен и это будет сделать посложнее , но тем не менее....