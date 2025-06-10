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Промес готов вернуться в Нидерланды для участия в судебных процессах

вчера, 08:59

10 июня состоится предварительное слушание по апелляции нападающего «Юнайтед» из Дубая Квинси Промеса, в котором он просит апелляционный суд разрешить ему вернуться в Нидерланды на условиях и предложениях, высказанных им. В интервью источнику футболист сказал следующее:

Я не буду лгать, что очень скучаю по Нидерландам и хотел бы вернуться. Люди также часто говорили, что я в бегах, но я уже некоторое время пытаюсь связаться с органами правосудия, чтобы решить этот вопрос.

Я хочу отвечать за себя в Нидерландах и продолжать свою карьеру. И чтобы я летал в Нидерланды, так сказать, туда-сюда, если меня будут вызывать, а затем мог бы просто продолжать играть в футбол. Вот чего я хочу.

Напомним, окружной суд Амстердама признал игрока виновным по двум уголовным делам — за удар ножом своего двоюродного брата в колено на семейной вечеринке в 2020 году, а также за контрабанду наркотиков. По первому делу его приговорили к 1,5 годам тюрьмы, по второму — к 6. В связи с приговорами действует международный ордер на арест, и голландец будет арестован, как только окажется на территории Нидерландов.

Во время слушаний по обоим уголовным делам Квинси не явился в суд. Теперь он говорит, что хотел бы рассказать свою историю в суде:

У меня были договорные обязательства перед клубом (московским «Спартаком»). Когда я узнал, что моё дело рассматривается в Нидерландах, я уже был за границей, поэтому мне было сложно сделать этот выбор и поехать в Нидерланды, если у меня есть договорные обязательства. Я не могу кусать руку, которая меня кормит в это время. Я не такой.

В беседе Промес не стал говорить, виновен ли он, и не захотел отвечать на вопросы:

Это существенные вопросы, которые я не могу комментировать по совету своего адвоката. Когда всё закончится, я, что бы ни решил суд, возьму на себя ответственность за это. Я уважаю правовую систему.

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