Тимощук о давлении с Украины: «Клуб и все ребята меня поддерживают»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал источнику о поддержке петербургского клуба после начала давления на него с Украины.
В 2022 году контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола лишил специалиста тренерской лицензии и всех титулов на национальном уровне. Позже Тимощук обжаловал это решение в апелляционном комитете УАФ, но его апелляция была отклонена. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию бывшего капитана сборной Украины 22 апреля 2024 года. 18 ноября стало известно, что CAS удовлетворил иск экс-игрока «Шахтёра» к УАФ.
Вы знаете, что в CAS проходили споры, мы начали их в первую очередь из-за попытки лишения меня тренерской лицензии и возможности заниматься любимым делом, я выиграл, в том числе все награды мне должны вернуть — это решение высшей инстанции спортивной Европы. Никто никогда не согласится с несправедливостью в отношении футболистов и других спортсменов, которая происходит. Поэтому если будут какие-то меры, я буду это оспаривать, отвечать за своё имя.
Естественно, клуб и все ребята в команде меня поддерживают. С первых дней какого-либо давления клуб оказал мне всяческую поддержку. Особенно это ценно, когда происходят такие парадоксальные процессы, где меня пытаются обвинить лично в том, что все команды мира делают на постоянной основе, передавая экипировку во всевозможные благотворительные проекты. Мы как одна семья, все работаем на один результат, долгие годы защищаем честь и достоинство клуба, а также интересы футбола во всём мире.
16 мая стало известно, что киевская городская прокуратура подозревает Тимощука в «пособничестве РФ». Футболиста подозревают в нарушении, предусмотренном частью 1 статьи 111-2 УК Украины. По ней ему грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.
Анатолий — рекордсмен по количеству проведённых матчей за сборную Украины (144). Он три раза побеждал в чемпионате и Кубке страны, а также выигрывал Суперкубок в составе «Шахтёра». С 2017 года является помощником главного тренера российского «Зенита».