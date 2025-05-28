Тимощук о давлении с Украины: «Клуб и все ребята меня поддерживают»

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вчера, 13:17

Тренер «Зенита» рассказал источнику о поддержке петербургского клуба после начала давления на него с Украины.

В 2022 году контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола лишил специалиста тренерской лицензии и всех титулов на национальном уровне. Позже Тимощук обжаловал это решение в апелляционном комитете УАФ, но его апелляция была отклонена. Спортивный арбитражный суд ( CAS ) рассмотрел апелляцию бывшего капитана сборной Украины 22 апреля 2024 года. 18 ноября стало известно, что CAS удовлетворил иск экс-игрока «Шахтёра» к УАФ.

Вы знаете, что в CAS проходили споры, мы начали их в первую очередь из-за попытки лишения меня тренерской лицензии и возможности заниматься любимым делом, я выиграл, в том числе все награды мне должны вернуть — это решение высшей инстанции спортивной Европы. Никто никогда не согласится с несправедливостью в отношении футболистов и других спортсменов, которая происходит. Поэтому если будут какие-то меры, я буду это оспаривать, отвечать за своё имя. Естественно, клуб и все ребята в команде меня поддерживают. С первых дней какого-либо давления клуб оказал мне всяческую поддержку. Особенно это ценно, когда происходят такие парадоксальные процессы, где меня пытаются обвинить лично в том, что все команды мира делают на постоянной основе, передавая экипировку во всевозможные благотворительные проекты. Мы как одна семья, все работаем на один результат, долгие годы защищаем честь и достоинство клуба, а также интересы футбола во всём мире.

16 мая стало известно, что киевская городская прокуратура подозревает Тимощука в «пособничестве РФ ». Футболиста подозревают в нарушении, предусмотренном частью 1 статьи 111-2 УК Украины. По ней ему грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

Анатолий — рекордсмен по количеству проведённых матчей за сборную Украины (144). Он три раза побеждал в чемпионате и Кубке страны, а также выигрывал Суперкубок в составе «Шахтёра». С 2017 года является помощником главного тренера российского «Зенита».