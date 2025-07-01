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Гафин: «Слова Радимова о Бителло — это хамство»

сегодня, 15:00

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал высказывания экс-игрока сборной России Владислава Радимова в адрес полузащитника «бело-голубых» Бителло.

Слова Радимова про Бителло — хамство. Неправильно так говорить о футболисте. Возможно, кто-то из апостолов или святых мог бы себе такое позволить, но, насколько я помню эпизоды жизни и карьеры Радимова, Владислав таковым точно не является.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:58
Как сказал бы мудрец : вы оба правы.)
us6tyceujme6
us6tyceujme6
сегодня в 16:57
Радимов и футболисты его поколения вряд ли позволили себе так себя вести, неужели сейчас это стало нормой.
sv_1969
sv_1969 ответ bfesbym3q7f6 (раскрыть)
сегодня в 16:06
Он вообще не представляет о чем говорит! Апостолы и святые не судили и не осуждали других!Но разве чиновнику это понять!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:04
Возможно, кто-то из апостолов или святых мог бы себе такое позволить, но, насколько я помню эпизоды жизни и карьеры Радимова, Владислав таковым точно не является.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1411278/gafin-dmitriy-dinamo 01.07.2025
Не Гафину об этом говорить это точно!
Поддержу Jeck DenielseJeck Denielse что Радимов ничего хамского не сказал!
bfesbym3q7f6
bfesbym3q7f6
сегодня в 16:02
"кто-то из апостолов или святых мог бы себе такое позволить"
Что за чушь?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:26
Председатель совета директоров Динамо... Гафин вытащил выигрышный билет. Но это не значит, что он сразу стал эталоном культуры. По повадкам персонаж мне напоминает бывшего чиновника МВД. Обыкновенный хам, имеющий много скелетов в шкафу, но публично гордится своим прошлым и сочиняет о себе небылицы. А карьера у него с душком гнилым. Зачем ему футбол? Может быть хоть Степашин сделает замечание этому горе-руководителю?
Dauletbek
Dauletbek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:24
Я наверное один маленький процент, кто так не скажет))) Я в последние годы стараюсь с пониманием смотреть на такие вещи, даже не обращать на это. Не скажу, что не воспитанность, скорее культура у них другая, он же бразилец, а они какие то другие...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:06
Гафин, а ты сам кто такой? У этого человека просто крышу снесло от собственной важности.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:05
А что Радимов сказал лишнего ???

"Ужасно не понравилось, как на премии за призом вышел Бителло с жвачкой во рту и не переставал её жевать. В моём понимании — это огромное неуважение к тем, кто собрался в зале."

Наверное 99,8% пользователей тут скажут так же.......
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