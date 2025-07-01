Гафин: «Слова Радимова о Бителло — это хамство»

Председатель совета директоров «Динамо» прокомментировал высказывания экс-игрока сборной России в адрес полузащитника «бело-голубых» .

Слова Радимова про Бителло — хамство. Неправильно так говорить о футболисте. Возможно, кто-то из апостолов или святых мог бы себе такое позволить, но, насколько я помню эпизоды жизни и карьеры Радимова, Владислав таковым точно не является.