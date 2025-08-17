Тренер сборной России Кафанов высказался о голкипере «Зенита» Адамове

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Зенита» Дениса Адамова в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (2:2).
Денис очень понравился. Во вчерашнем сложном поединке со «Спартаком» помог добыть ничью для своей команды. Безусловно, в ближайшем матче чемпионата заслужил право выйти в основном составе. Это означает, что Адамов стал кандидатом в национальную сборную России. Теперь всё в руках Дениса. Если будет держать этот уровень, то получит вызов в главную команду страны.
Напомним, что ранее сам Адамов прокомментировал своё выступление в этой встрече.