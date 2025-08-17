 
Тренер сборной России Кафанов высказался о голкипере «Зенита» Адамове

сегодня, 15:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Зенита» Дениса Адамова в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (2:2).

Денис очень понравился. Во вчерашнем сложном поединке со «Спартаком» помог добыть ничью для своей команды. Безусловно, в ближайшем матче чемпионата заслужил право выйти в основном составе. Это означает, что Адамов стал кандидатом в национальную сборную России. Теперь всё в руках Дениса. Если будет держать этот уровень, то получит вызов в главную команду страны.

Напомним, что ранее сам Адамов прокомментировал своё выступление в этой встрече.

SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 15:27
Гол Жедсона на его совести.
zdrk674umtac
zdrk674umtac
сегодня в 15:21
Латышонок выше уровнем
Гость
