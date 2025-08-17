«Балтика» заслужила первое место в РПЛ. Талалаев был близок к победе над «Локомотивом»

1755431483

Отличный старт новичка лиги.

Ничья с лидером РПЛ порадовала заполненные трибуны

«Балтика» обновила клубный рекорд посещаемости в матче против «Локомотива». Свидетелями потерянной победы стали 21 156 зрителей. Когда клуб из Калининграда играл в высшей лиге в прошлый раз, то в среднем собирал по одиннадцать тысяч зрителей. Теперешний интерес к футболу связан с успехами команды на старте сезона в РПЛ . Хотя сыграли вничью с «Динамо», «Крыльями Советов» и «Локомотивом», победы над «Спартаком» и «Оренбургом» помогают идти в группе лидеров.

Команда тренера Талалаева заслужила большего. Как минимум против «Локомотива» им светила победа, ведь «Балтика» создавала моменты. Играя без мяча, калининградцы заставили голкипера Митрюшкина вступать в игру и пропустить после красивого заброса мяча в дальний угол парашютом от форварда Хиля. Были и другие моменты, когда лишь промахи хозяев спасли «Локомотив» от поражения. Галактионов получил свою минуту славы, а теперь начнём разговор об удачных действиях «Балтики».

Новичок РПЛ работает грамотно. Класса футболистов не хватит для четкой игры на протяжении сезона, а ничьи сбивают с победного ритма. Но надо здраво оценивать силу соперников. Хотя «Динамо» не в лучшей форме, у Карпина один из самых интересных составов в РПЛ . «Крылья Советов» тоже хорошо начали сезон, но «Балтика» нашла повод для ответной голевой атаки в гостях. Талалаев не проиграл клубу, который когда-то тренировал. «Оренбург» тоже не справился с контратаками новичка.

«Балтика» отдает мяч. Футболистам объяснили азы прессинга на высоком уровне, а качества многих игроков подходят для работы вторым номером. Стремительному правому латералю Саусю удобны забеги по флангу в борьбе с оппонентами. А два Петрова в центре поля и ближе к атаке прекрасно забрасывают мячи вперед на нападающего. Сальвадорец Хиль реализовал три из пяти явных моментов и забил четыре гола в пяти турах РПЛ . Брайан удачно ведет борьбу и правильно открывается.

Резкость «Балтики» стала проблемой даже для фаворитов

Футболисты «Динамо» не ждали, что «Балтика» сыграет настолько хорошо. Игроки «Спартака» понимали, с кем встречаются, но два удаления упростили путь Талалаева к победе. Разгром команды Станковича не означает, что «Балтике» хватит ресурсов для успешной серии: в Кубке России у них два поражения подряд, но правильный настрой, удачная тактика «3-4-2-1» и грамотные перестановки по ходу матчей превращают «Балтику» в одну из самых интересных команд старта сезона.

Наверное, это самая интересная команда, ведь у «Локомотива» много отсылок к недавнему прошлому. «Железнодорожники» гиперболизировали старые фокусы и добавили новые аргументы в виде глубины состава. И «Балтика» могла обыграть «Локомотив», была ближе к победе. Лидеру РПЛ откровенно повезло, когда Баринов неудачно исполнил штрафной, но под мяч подставился Комличенко. Нападающий не скрывает, что сыграл инстинктивно, не было расчета. Забить Николаю помог «футбольный боженька».

Он не всегда на стороне «Балтики», но ничьи лучше поражений для потенциального аутсайдера. Дальше Талалаева ждут первые неудачи в РПЛ , на которые нужна спокойная реакция. Эмоциональный тренер может в такой момент начудить и перечеркнуть успешный старт, но по состоянию на середину августа его «Балтика» оставляет самое приятное впечатление. «Динамо», «Зенит» и «Спартак» часто теряют очки. «Краснодар» полагается на класс Кордобы и удачу. При таком раскладе «Балтика» выделяется.

Команду выручает физическая подготовка футболистов. Хотя они постоянно работают без мяча, что ведет ко второй строчке по суммарному пробегу игроков в РПЛ , им хватает сил на контратаки. По количеству ускорений с мячом «Балтика» тоже очень высоко. До паузы на игры сборных у Талалаева встречи против «Сочи» и «Акрона». После успешного старта публика будет требовать побед, но предстоят поединки в гостях. Эти соперники, в отличие от «Динамо» и «Спартака», могут отдать «Балтике» мяч.

Важно быстро перескочить от ярких эмоций к рациональности

«Балтика» зря не обыграла «Локомотив». Новички могли набрать 11 очков и оказаться ещё ближе к лидеру. Им стоило помечтать о победе над «Крыльями Советов», то есть о выходе на первое место в РПЛ . Талалаев прекрасно изучил лидеров дивизиона, которые попались его команде на старте, став неудобным оппонентом для Карпина и Галактионова. Но как сложится судьба матчей против равных соперников? «Балтика» пропустила два гола от «Оренбурга», хотя вела со счетом 2:0 и 3:1 по ходу матча.

В Кубке страны тоже чудили. У «Балтики» нет глубины состава. Тренер убрал футболистов стартовой обоймы – уступили «Локомотиву» и «Акрону» в кубковом турнире. Хотя клуб из Калининграда среди приятных открытий старта сезона, в их случае нельзя говорить о везучести. Не все команды, отдающие мяч, ставят лишь на надежную оборону. Три центральных защитника Талалаева допускали ошибки, а по суммарному качеству моментов соперников «Балтика» соседствует с нестабильным «Зенитом».

Зато новичок РПЛ идет на первом месте по ожидаемым очкам – успех не является случайным. «Балтика» наработала на первое место в чемпионате не меньше «Локомотива», которому уступили в Кубке в смешанных составах, но сыграли с Галактионовым вничью в рамках РПЛ . Защитник Андраде, правый латераль Саусь, форвард Хиль и плеймейкеры Максим Петров и Николай Титков прекрасно начали сезон. А дальше их проверит самый строгий судья в футболе, то есть время. Им будет сложно не сломаться.

В новом чемпионате девять клубов по разным причинам сыграли вторым номером с владением мячом ниже 50 %. «Локомотив», хотя они идут на первой строчке, по этому параметру ниже «Балтики». Но если фавориты умеют переключаться между режимами игры, то для Талалаева переход на позиционный футбол станет испытанием. Скоро соперники отдадут мяч «Балтике» в надежде смутить команду новой ролью лидера. Вот тогда важна будет реализация моментов, которая подвела с «Локомотивом».