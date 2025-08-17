Тренер «Зенита» Оливейра: «Мысли только о чемпионстве»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра оценил выступления «сине-бело-голубых» на старте сезона Российской Премьер-Лиги.
Это не тот результат, который мы хотели видеть. Но в матче со «Спартаком» команда во втором тайме показала характер. Есть надежда, что дальше будет лучше. Понятно, что мы должны прибавлять во всех компонентах. Но пока есть время на исправление ситуации. Уверен, что мы сделаем всё для этого. Конечно, никаких других мыслей, кроме чемпионства, у нас нет. Мы — «Зенит». Всегда нужно бороться за самые высокие места.
Напомним, что в матче 5-го тура РПЛ петербуржцы сыграли вничью с московским «Спартаком» со счётом 2:2. На данный момент «Зенит» занимает место в середине таблицы, набрав 6 очков.
Мысль должна быть одна - только о знаменательной, круглой дате, а чемпионство как вытекающее...))
