Тренер «Зенита» Оливейра: «Мысли только о чемпионстве»

Тренер «Зенита» оценил выступления «сине-бело-голубых» на старте сезона Российской Премьер-Лиги.

Это не тот результат, который мы хотели видеть. Но в матче со «Спартаком» команда во втором тайме показала характер. Есть надежда, что дальше будет лучше. Понятно, что мы должны прибавлять во всех компонентах. Но пока есть время на исправление ситуации. Уверен, что мы сделаем всё для этого. Конечно, никаких других мыслей, кроме чемпионства, у нас нет. Мы — «Зенит». Всегда нужно бороться за самые высокие места.