Тренер «Зенита» Оливейра: «Мысли только о чемпионстве»

сегодня, 12:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра оценил выступления «сине-бело-голубых» на старте сезона Российской Премьер-Лиги.

Это не тот результат, который мы хотели видеть. Но в матче со «Спартаком» команда во втором тайме показала характер. Есть надежда, что дальше будет лучше. Понятно, что мы должны прибавлять во всех компонентах. Но пока есть время на исправление ситуации. Уверен, что мы сделаем всё для этого. Конечно, никаких других мыслей, кроме чемпионства, у нас нет. Мы — «Зенит». Всегда нужно бороться за самые высокие места.

Напомним, что в матче 5-го тура РПЛ петербуржцы сыграли вничью с московским «Спартаком» со счётом 2:2. На данный момент «Зенит» занимает место в середине таблицы, набрав 6 очков.

vfe779w763sc
vfe779w763sc
сегодня в 13:14
Одно препятствие - Семак.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:12
С таким подбором игроков, даже при нынешней турнирной форе лидеров таблицы, Зенит может стать чемпионом. Кадры решают всё.
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:08
Уточняют, свет в окнах архива горит все ночи напролёт.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:01
Надежда покидает последней... От мёртвого осла уши...
112910415
112910415
сегодня в 12:54
Мысли о чемпионстве уместны как никогда! )
c9k654762ktg
c9k654762ktg
сегодня в 12:48
Очень оптимистичные желания, пока не везет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 12:45
Если бы еще знать когда эта дата наступит. Может подскажет кто?
Шуня771
Шуня771
сегодня в 12:41
Шутник!
Щас тебя поправят!
Мысль должна быть одна - только о знаменательной, круглой дате, а чемпионство как вытекающее...))
Гость
