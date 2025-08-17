 
Soccer.ru
Голкипер «Зенита» Адамов — о матче со «Спартаком»: «Я верил в победу»

сегодня, 13:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Вратарь «Зенита» Денис Адамов оценил свою игру во встрече 5-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Это самый напряжённый матч в моей карьере? Если честно, каждый поединок напряжённый, но сегодня играли в меньшинстве почти весь второй тайм и проигрывали… Наверное, да, потому что пропускать было вообще не вариант. Если пропустили бы, то игра сразу бы закончилась. Хорошо, что долго оставались в игре и свой шанс использовали. До конца верил в победу, но выиграть не получилось. Кстати, болельщикам большое спасибо, что приехали. Их было слышно и видно. Даже сейчас, когда у нас немножко трудные времена, они всё равно остаются с нами.

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). С 52-й минуты петербуржцы играли вдесятером после удаления Дугласа Сантоса.

sfsy74w3wv6e
sfsy74w3wv6e
сегодня в 13:12
Если бы не судья, явно покровительствующий спартаку, эта победа была бы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:09
Молодец пацан. С Соболем они вытащили мёртвый матч.
