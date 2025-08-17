Голкипер «Зенита» Адамов — о матче со «Спартаком»: «Я верил в победу»

Вратарь «Зенита» оценил свою игру во встрече 5-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Это самый напряжённый матч в моей карьере? Если честно, каждый поединок напряжённый, но сегодня играли в меньшинстве почти весь второй тайм и проигрывали… Наверное, да, потому что пропускать было вообще не вариант. Если пропустили бы, то игра сразу бы закончилась. Хорошо, что долго оставались в игре и свой шанс использовали. До конца верил в победу, но выиграть не получилось. Кстати, болельщикам большое спасибо, что приехали. Их было слышно и видно. Даже сейчас, когда у нас немножко трудные времена, они всё равно остаются с нами.