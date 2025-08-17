«Будет серьёзный разговор с игроками». Флик разозлился после скандальной победы «Барселоны»

1755420490

сегодня, 11:48

Тренер осознаёт опасность ситуации.

«Барселона» – коллектив незрелых талантов

Ребячество позволяет каталонцам забивать много голов и быстрее отходить от поражений без рефлексии. В «Барселоне» собрались шоумены, а психологически они как подростки. Когда попадается на глаза видео с тренировок, где игроки гоняются друг за другом, то вспоминаешь школьные годы: так вели себя дети перед уроками физкультуры. Речь о веселом коллективе, но подростки умеют ссориться с друзьями, как недавно Гави с Фермином. Также Лапорта не избавился от некоторых токсичных игроков, вроде голкипера тер Штегена. Хотя Марк-Андре зачитал традиционное обращение капитана и ему вернули повязку, у Флика конфликт с вратарем. Травма оставила тер Штегена в «Барселоне», но футболисты шокированы тем, что капитан мешал заявить конкурента Гарсию.

Вчера на Хоане заработал удаление форвард «Мальорки» Мурики. Опытный косовар врезал вратарю ногой по лицу в борьбе за мяч и получил красную карточку после оценки повторов. Судья Хосе Луис Монтеро стал одним из героев первого тайма. Для начала он нарушил протокол ФИФА по сотрясениям. Футболиста «Мальорки» сбили с ног ударом мячом по голове. В случае подозрения на сотрясение мозга арбитр должен немедленно остановить игру. Футболисты «Барселоны» развивали атаку, хотя соперники отвлеклись на напарника, а Торрес сделал счет 2:0. А первый мяч в новом чемпионате забил головой Рафинья после навеса Ямаля с отскоком мяча от земли. «Мальорка» пыталась отыграться, но два удаления (сначала была красная карточка за два предупреждения Морланесу) убили интригу.

«Барселона» победила и проиграла в один день. Кройф настаивал, что для тренера самым опасным является второй сезон. Ожидания выросли после трофеев Флика. Его команда даже в слишком хорошем состоянии для августа, но у «Барселоны» всегда есть невидимый враг «Эль энторно», то есть окружение, фоновый шум. Флик держит дистанцию с Деку и Лапортой: клуб нанял пиарщика, чтобы немец реже пересекался с неприятными ему боссами. Тренера интересует футбол, особенно оборона без опытного Иньиго Мартинеса. Флик не хочет общаться с Лапортой, но ему нужно контактировать с игроками. И здесь есть нюансы. Ханси думает, что 18-летний Берналь прочитал книгу по психологии «Преодолейте свои ограничения», которую дал ему тренер. Марк, скорее всего, просмотрел её по диагонали.

Шестидесятилетний немец надеется на взрослый подход игроков, но даже Левандовски вернулся в молодость, когда сдружился с подростками. Роберту нравится веселая малышня из Каталонии. Поляку по душе вечеринки с игрой в покер, людьми крошечного роста и моделями, отобранными по размеру бюста. Но «Барселона» 10 лет не выигрывала Лигу чемпионов. Юношеская агрессия не работает. Флик это четко понимает, поэтому на разгром «Мальорки» тренер отреагировал публичной критикой собственной команды. С глазу на глаз реакция будет жестче: второй тайм в игре девять на одиннадцать оставил вопросы о профессионализме игроков «Барселоны». Флик понимает, что команда заносчивых подростков, какими бы талантливыми они ни были, не будет расти так, как хочет тренер.

Стабильные будни важнее медового месяца

Многие браки распадались после красивого романа, трогательной свадьбы и чудесного отдыха. Рутина важнее, стабильность – признак мастерства. Не ищите кокетства в недовольстве Флика. Ханси помнит, чем закончились все его попытки стать стабильным тренером сложного и талантливого коллектива. У немца много негативного опыта, он подходит к работе с «Барселоной» как сапер. Надо обезвредить мины на поле, не подорвав предметы искусства, которыми в лучших матчах становятся лидеры каталонцев. В ответном поединке против «Интера» в Лиге чемпионов каталонцы прервали «медовый месяц» Флика, а после летней подготовки немец увидел каталонский «Спартак», если разговор о поведении футболистов, и каталонский «Зенит», когда речь идёт о слабой концентрации.

Игроки «Барселоны» пытались унизить «Мальорку», а не обыграть её. Рафинья нарывался на удаление безумным прыжком в ноги сопернику. Футболисты «Барселоны» не проявили благородство, когда оппонент получил травму головы. Такие эпизоды не красят фаворита Ла Лиги. Также Флик недоволен поведением игроков за пределами поля. Ямаль пустился во все тяжкие на каникулах, а для Роналдо и Роналдиньо подобный «отдых» сильно сократил карьеру. У Ямаля физические кондиции Неймара. Испанцу нельзя пропускать тренировки и постоянно не спать ночами. Вечеринки иногда прощаются футболистам со здоровьем племенных быков, а Ямаль – щуплый подросток. Флик отчитал испанца, но как отреагировал Ламин? Испанец начал праздновать голы, изображая собственную коронацию.

Слишком много пафоса для вундеркинда команды, которая не прошла «Интер». Тех самых миланцев, которых ПСЖ разнес в финале 5:0. Поведение футболистов «Барселоны» не нравится Флику, и тренер абсолютно прав. Вот только есть сомнения, что таланты услышат голос разума. Сэр Алекс Фергюсон в МЮ был страшен в гневе. Гиггз и Роналду, хотя в их молодости хватало женщин и ночных клубов, выбрали футбол, что спасло их карьеру. Флик не страшен в гневе и у него нет власти Фергюсона. В «Баварии» и сборной Германии наставник проигрывал в гонке за стабильность. «Барселоне» не стоит недооценивать «Реал». Невзирая на перестройку и похожие проблемы с чувством собственной важности у игроков, у талантливого Алонсо есть шанс наладить игру «сливочных» и подсветить минусы «Барселоны».

Каталонцы пока не повзрослели. Они могут снова разгромить «Реал», а потом остаться без главных титулов. У «Барселоны» собралась высокомерная банда. Футболисты любят игнорировать указания Флика, как только разговор идет о концентрации и уважительном подходе. В анархистском режиме им удобно, но не все соперники наивные как «Мальорка». У «Барселоны» фонтан эмоций в первом матче. Если наглые футболисты думают, что они выиграют кубки без старого зануды Флика, то это первый шаг к разрушению симпатичной команды. В футболе красивая атака точно не гарантирует титулы, а с обороной у «Барселоны» остались проблемы. Агрессивный Араухо и юный Кубарси могут запаниковать. Каталонцы переоценивают себя, а Флик прямо указывает команде на очевидный изъян.